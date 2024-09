CAPELLA BANGKOK ES NOMBRADO NO.1 DE THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2024

Capella Bangkok (No.1) en Tailandia, recibió el premio The World's Best Hotel 2024

El Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award es para Passalacqua (No.2), Lago de Como

LONDRES, 17 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- La lista de The World's 50 Best Hotels 2024 se anunció en una cautivadora ceremonia de premiación en el Guildhall de Londres.

La presentación destaca experiencias de hoteles excepcionales en todo el mundo que dará forma a las aspiraciones de consumidores, viajeros y hoteleros a nivel mundial.

Capella Bangkok is named No.1 at The World's 50 Best Hotels awards 2024, held in London.

Consulte la lista completa de The World's 50 Best Hotels 2024 aquí .

Capella Bangkok ocupa el primer lugar, subiendo 10 puestos desde el No.11 en 2023. Inaugurado en 2020, el Capella Bangkok está rodeado de exuberantes jardines, desprendiendo la elegancia de un respetado y gran hotel combinado con la intimidad de un hotel boutique. El No.2 y ganador del Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award de este año es Passalacqua, ubicado en una villa del siglo XVIII junto al lago italiano de Como.

Asia encabeza la clasificación con 19 hoteles en total, cuatro de ellos en Bangkok: Capella Bangkok (No.1), Mandarin Oriental Bangkok (No.12), Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (No.14) y The Siam (No.26), mientras que Japón cuenta con tres hoteles en la lista, entre ellos Bulgari Tokyo (No.22), que también gana el Nikka Best New Hotel Award 2024.

Europa cuenta con 13 hoteles ganadores, de los cuales Francia, el Reino Unido e Italia cuentan con cuatro establecimientos cada uno, entre ellos Cheval Blanc Paris (No.4), Claridge's (No.11) en Londres y Four Seasons Firenze (No.19). América del Norte cuenta con nueve hoteles en la lista, incluido Chablé Yucatán (No.16) en México. Oceanía y África cuentan cada una con cuatro hoteles en la lista, entre ellos The Calile (No.25) en Brisbane y Mount Nelson (No.28) en Ciudad del Cabo.

