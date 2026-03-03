CASA DA MOEDA REAL BRITÂNICA COMEMORA 30 ANOS DE PODER FEMININO COM MOEDA COMEMORATIVA OFICIAL DAS SPICE GIRLS

LLANTRISANT, País de Gales, 2 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Se você realmente quer ter um pedaço da história do pop, é melhor ser rápido. A Casa da Moeda Real Britânica está comemorando 30 anos do icônico Girl Power com uma moeda oficial das Spice Girls, homenageando a estreia inovadora de "Wannabe" e seu primeiro álbum "Spice".

A moeda colecionável de £ 5 celebra o grupo feminino mais vendido de todos os tempos. As Spice Girls explodiram nas paradas em 1996, alcançando o número um em 37 países, lançando um movimento 'Girl Power' que inspirou milhões.

O design impressionante, criado pelo artista Ffion Gwillim, captura todos os cinco membros fazendo uma pose em silhueta, ao lado de seus autógrafos autênticos, imortalizando o fandom e a nostalgia dos anos 90.

Pela primeira vez na coleção Music Legends da Royal Mint, os fãs podem celebrar as icônicas Spice Girls com cinco designs de embalagem de edição limitada, cada um limitado a 15.000 moedas em todo o mundo, apresentando um membro diferente do grupo: Baby Spice, Ginger Spice, Posh Spice, Scary Spice e Sporty Spice. Este tributo oficial permite que os fãs possuam um pedaço da história do pop, celebrando um grupo cuja mensagem de Girl Power conquistou o mundo.

The Band, disse: "É uma grande honra para nós sermos celebrados pelo The Royal Mint e seguir os passos de alguns verdadeiros ícones da música. 2026 marca um ano especial para nós ao celebrarmos o 30º aniversário de nosso single e álbum de estreia. Nunca poderíamos ter imaginado que seríamos reconhecidas dessa maneira - o primeiro grupo feminino a receber sua própria moeda...que momento para o Girl Power!"

Lucy Mackenzie, Diretora de Conceito de Produto da Royal Mint, disse: "As Spice Girls não dominaram apenas a música pop, elas definiram os anos 90. Agora, fãs e colecionadores podem possuir um pedaço desse legado. A embalagem exclusiva que celebra cada Spice Girl faz dela um dos nossos lançamentos Music Legends mais colecionáveis. Girl Power está de volta! Estamos antecipando uma enorme demanda de fãs e colecionadores dedicados em todo o mundo que procuram apimentar sua coleção."

As Spice Girls se juntam a Freddie Mercury, Elton John, David Bowie, George Michael, Shirley Bassey e Paul McCartney na série de moedas Music Legend da The Royal Mint.

Disponível a partir de 3 de março de 2026 no site da Royal Mint, a moeda apresenta o retrato oficial de Sua Majestade o Rei Carlos III em seu anverso e também está disponível em Gold Proof, Silver Proof e como impressões de edição limitada.

