英國皇家鑄幣局發行官方 SPICE GIRLS 紀念幣，慶祝女孩力量誕生 30 週年

動人幣章由藝術家 Ffion Gwillim 匠心設計，以剪影方式捕捉五位成員的經典姿態，並配上其親筆簽名，永久銘記 90 年代的偶像狂熱及集體回憶。

皇家鑄幣局「音樂傳奇」(Music Legends) 系列首次推出此類設計，歌迷或擁躉可選購五款不同包裝的限量版紀念幣，每款包裝分別展示組合的一位成員：Baby Spice、Ginger Spice、Posh Spice、Scary Spice 及 Sporty Spice，以讚頌她們取得的輝煌成就。每款紀念幣全球僅限量 15,000 枚。 此官方致敬珍品，讓歌迷或擁躉能夠收藏一段流行音樂歷史，歌頌這個以女孩力量風靡全球的傳奇組合。

該樂團表示：「能獲皇家鑄幣局表揚，令我們感到相當榮幸，猶如躋身一眾樂壇標誌性人物行列。 2026 年對我們意義非凡，正正適逢首張單曲及專輯面世 30 週年的光輝時刻。 我們從未想過能夠獲得這般認同——成為首隊擁有官方紀念幣的女子組合……這絕對是女孩力量的輝煌印記！」

皇家鑄幣局產品概念總監 Lucy Mackenzie 說：「Spice Girls 不單止稱霸流行樂壇，更塑造 90 年代文化面貌。 時至今日，一眾樂迷及收藏家終於可以珍藏這份傳奇。 稱頌每位 Spice Girl 的獨特包裝設計，令這系列成為我們『音樂傳奇』發行中極具收藏價值的作品。 女孩力量，強勢回歸！ 我們預期全球歌迷、擁躉及收藏家將殷切渴望為其藏品注入『辣妹』魅力。」

Spice Girls 的加入，令皇家鑄幣局「音樂傳奇」紀念幣系列的名單更添璀璨星光，與 Freddie Mercury、Elton John、David Bowie、George Michael、Shirley Bassey 和 Paul McCartney 等傳奇並列。

這款紀念幣將於 2026 年 3 月 3 日起在皇家鑄幣局網站發售，幣章正面為英王查理斯三世的官方肖像。同系列亦推出金質精製幣、銀質精製幣及限量版印刷品以供選購。

SOURCE The Royal Mint