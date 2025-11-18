ROYAL MINT ABALA A NAÇÃO COM MOEDAS COLECIONÁVEIS DE FREDDIE MERCURY

LLANTRISANT, País de Gales, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A história do rock and roll está prestes a ser imortalizada quando a Royal Mint revelar uma moeda do Reino Unido para celebrar um dos maiores showmen de todos os tempos, Freddie Mercury - uma homenagem extraordinária ao ícone do rock cuja voz e carisma definiram gerações.

A moeda colecionável captura o desempenho médio de Mercury no auge de seus poderes, mostrando o vocalista extravagante em pleno fluxo com sua assinatura inscrita ao lado de seu retrato. Os detalhes intrincados do design contam a história do extraordinário talento de Mercury através de elementos de design cuidadosamente elaborados.

O lendário alcance vocal de quatro oitavas de Freddie é representado por uma pauta musical que corre ao redor da borda da moeda, abrangendo desde o baixo até as notas agudas. O design da borda da braçadeira cravejada inspira-se em sua icônica roupa de performance Live Aid, um tributo adequado ao que muitos consideram a maior performance de rock de todos os tempos. Uma seleção das moedas também apresentará cores, dando vida à icônica jaqueta amarela de Freddie no design da moeda e capturando a energia vibrante que o tornou uma presença de palco tão magnética.

Esta celebração ocorre em um momento particularmente pungente, comemorando o 40º aniversário da performance do Queen no Live Aid em julho de 1985 e também o 40 º aniversário do primeiro álbum de estúdio solo de Freddie, "Mr. Bad Guy", lançado no mesmo ano, lembrando os fãs de sua versatilidade como membro do Queen e artista solo que ultrapassou os limites criativos ao longo de sua carreira.

Em um momento especial que encerrou o ciclo de criação da moeda, a irmã de Freddie Mercury, Kashmira Bulsara, visitou a Casa da Moeda Real para cunhar a primeira moeda, fazendo dela parte integrante desse tributo histórico ao legado de seu irmão.

Rebecca Morgan, Diretora de Moedas Comemorativas da Casa da Moeda Real, disse: "Ter a Kashmira nos visitando para cunhar a primeira moeda de Freddie Mercury foi incrivelmente comovente e tornou este projeto ainda mais especial. Freddie Mercury não era apenas um músico; ele era uma força da natureza que transformava cada estágio em que pisava. Esta moeda captura essa energia elétrica e celebra um ícone verdadeiramente global, cuja influência continua a inspirar gerações. O nível de detalhe neste design, desde a sua assinatura até à pauta musical que representa o seu incrível alcance vocal, torna esta uma das nossas peças comemorativas mais especiais."

Kashmira Bulsara, irmã de Freddie Mercury, comentou: "Bater a primeira moeda na Casa da Moeda Real foi um momento tão emocionante e orgulhoso para mim. Freddie teria ficado absolutamente encantado em se ver honrado dessa maneira e em saber que sua família fazia parte de dar vida a esse tributo."

Kashmira acrescentou: "Ele sempre teve tanto respeito pelas tradições e instituições britânicas, e ter a Casa da Moeda Real celebrando seu legado com uma arte tão bonita significaria o mundo para ele. A moeda captura perfeitamente sua paixão e a alegria que ele trouxe a milhões através de sua música."

A moeda colecionável de Freddie Mercury continua a tradição da Royal Mint de celebrar os ícones culturais britânicos que deixaram uma marca indelével no cenário mundial. Desde seus primeiros dias com o Queen até suas últimas apresentações, o legado de Mercury como um dos maiores artistas da Grã-Bretanha está agora preservado para sempre em uma moeda oficial do Reino Unido.

Em uma homenagem adequada ao legado filantrópico de Mercury, a Casa da Moeda Real também presenteará uma versão especial à prova de ouro da moeda ao Mercury Phoenix Trust, a instituição de caridade contra a AIDS fundada em sua memória. A instituição de caridade leiloará esta peça única nos próximos meses, dando continuidade à missão da Mercury de apoiar as pessoas afetadas pelo HIV e pela AIDS.

Freddie Mercury é o mais recente artista musical a fazer parte da série de moedas "Music Legends" da Royal Mint, celebrando o maior cantor e compositor da história britânica. Mercury segue David Bowie, George Michael, Shirley Bassey e Paul McCartney ao serem homenageados com sua própria moeda do Reino Unido. A série de moedas Music Legends provou ser extremamente popular entre colecionadores e fãs de música, entregando quase meio milhão de moedas a entusiastas em 108 países ao redor do mundo.

A coleção está disponível a partir das 9h do dia 18 de novembro, com preços a partir de £ 18,50. Para mais informações e para comprar na The Royal Mint, visite o seguinte site. Uma seleção das moedas também estará disponível para compra na loja Freddie Mercury através do seguinte link.

