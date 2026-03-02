LA MONNAIE ROYALE BRITANNIQUE CÉLÈBRE 30 ANS DE GIRL POWER AVEC UNE PIÈCE COMMÉMORATIVE OFFICIELLE DES SPICE GIRLS

LLANTRISANT, Pays de Galles, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- Si vous voulez vraiment posséder un morceau de l'histoire de la pop, vous avez intérêt à faire vite. La Monnaie royale britannique célèbre 30 ans de Girl Power emblématique avec une pièce de monnaie officielle Spice Girls, qui rend hommage aux débuts révolutionnaires de « Wannabe » et à leur premier album « Spice. »

The Royal Mint’s 2026 Spice Girls £5 Commemorative Coin celebrating 30 years of Girl Power

La pièce de collection de 5 livres sterling célèbre le groupe féminin le plus vendu de tous les temps. Les Spice Girls ont explosé dans les charts en 1996, atteignant la première place dans 37 pays, lançant un mouvement « Girl Power » qui a inspiré des millions de personnes.

Le design saisissant, créé par l'artiste Ffion Gwillim, représente les cinq membres posant en silhouette, avec leurs autographes authentiques, immortalisant ainsi le fandom et la nostalgie des années 90.

Pour la première fois dans la collection Music Legends de The Royal Mint, les fans peuvent célébrer les emblématiques Spice Girls avec cinq modèles d'emballage en édition limitée, chacun limité à 15 000 pièces dans le monde, mettant en scène un membre différent du groupe : Baby Spice, Ginger Spice, Posh Spice, Scary Spice et Sporty Spice. Cet hommage officiel permet aux fans de posséder un morceau de l'histoire de la pop, célébrant un groupe dont le message de Girl Power a conquis le monde.

Le groupe, a déclaré: « C'est un immense honneur pour nous d'être célébrés par la Monnaie royale et de suivre les traces de véritables icônes de la musique. 2026 est une année spéciale pour nous, puisque nous célébrons le 30e anniversaire de notre premier single et de notre premier album. Nous n'aurions jamais pu imaginer que nous serions reconnues de cette manière - le premier groupe féminin à recevoir sa propre pièce de monnaie... quel moment pour le Girl Power ! »

Lucy Mackenzie, directrice de la conception des produits à la Monnaie royale, , a déclaré : « Les Spice Girls n'ont pas seulement dominé la musique pop, elles ont défini les années 90 ». Aujourd'hui, les fans et les collectionneurs peuvent s'approprier une partie de cet héritage. L'emballage unique célébrant chaque Spice Girl en fait l'une de nos éditions Music Legends les plus collectionnables. Le pouvoir des filles est de retour ! Nous nous attendons à une forte demande de la part des fans et des collectionneurs du monde entier qui cherchent à enrichir leur collection".

Les Spice Girls rejoignent Freddie Mercury, Elton John, David Bowie, George Michael, Shirley Bassey et Paul McCartney dans la série de pièces Music Legend de la Royal Mint.

Disponible à partir du 3 mars 2026 sur le site Internet de The Royal Mint, la pièce présente le portrait officiel de Sa Majesté le Roi Charles III sur l'avers et est également disponible en épreuves d'or, épreuves d'argent et sous forme de tirages en édition limitée.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2921570/The_Royal_Mint.jpg