ROYAL MINT (CASA DA MOEDA REAL BRITÂNICA) HOMENAGEIA O PINK FLOYD COM A PRIMEIRA MOEDA COMEMORATIVA DO REINO UNIDO

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The Royal Mint

13 mai, 2026, 23:01 GMT

LLANTRISANT, País de Gales, 14 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Mais de meio século desde que o Pink Floyd surgiu pela primeira vez na cena underground de Londres para remodelar o som da música moderna, a Royal Mint lança hoje uma moeda comemorativa oficial do Reino Unido celebrando o legado extraordinário e duradouro da banda.

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The Royal Mint's official Pink Floyd commemorative coin, featuring iconic prism design from The Dark Side of the Moon on the reverse and His Majesty The King's portrait on the obverse. Available from 14 May 2026, the coin celebrates more than half a century of Pink Floyd's extraordinary and enduring legacy.
The Royal Mint's official Pink Floyd commemorative coin, featuring iconic prism design from The Dark Side of the Moon on the reverse and His Majesty The King's portrait on the obverse. Available from 14 May 2026, the coin celebrates more than half a century of Pink Floyd's extraordinary and enduring legacy.

O desenho do reverso da moeda, criado por Henry Gray, coloca no centro o icônico prisma do álbum The Dark Side of the Moon, uma das imagens mais reconhecíveis da história da música e um símbolo da abordagem visionária da banda em relação à arte, ao som e à experimentação. Uma seleção de moedas também apresentará um efeito de prisma arco-íris, dando vida ao design icônico em cores.  A famosa capa, que retrata o espectro de um prisma, foi concebida por Storm Thorgerson, da Hipgnosis, e desenhada por George Hardie. The Dark Side of the Moon já vendeu mais de 50 milhões de cópias em todo o mundo. 

O Pink Floyd se junta a um elenco extraordinário de ícones da música britânica homenageados pela série "Music Legends" da Royal Mint, incluindo David Bowie, George Michael, Shirley Bassey, Paul McCartney e Freddie Mercury. A série entregou quase meio milhão de moedas a colecionadores e fãs de música em 108 países em todo o mundo.

Rebecca Morgan, Diretora de Moedas Comemorativas da Royal Mint, disse: "O Pink Floyd é uma daquelas bandas verdadeiramente raras cuja música e imagens transcenderam gerações e, no momento em que você vê essa moeda, sabe exatamente quem ela celebra. O lendário prisma é imediatamente reconhecível pelos fãs em todo o mundo, e Henry Gray fez um trabalho notável ao dar vida a ele com a habilidade e o cuidado que esta banda merece. Sua influência na música, arte e cultura é incomensurável, e estamos incrivelmente orgulhosos de que a Royal Mint possa desempenhar seu papel na preservação desse legado para sempre."

Juntamente com a moeda, a Royal Mint também oferecerá aos fãs do Pink Floyd a chance de comprar uma palheta exclusiva, disponível em número limitado e trabalhada em ouro, prata e cromo escuro. Criada pelo designer da Royal Mint, Daniel Thorne, a moeda é imediatamente reconhecível como sendo do Pink Floyd graças à sua ligação marcante com o icônico álbum The Dark Side of the Moon. A palheta de guitarra ocupa um lugar especial na história da banda, e em nenhum lugar isso é melhor demonstrado do que no lendário solo de David Gilmour em Time, um dos momentos mais célebres do álbum e um dos mais célebres da história do rock, tornando a palheta um tributo adequado ao legado musical duradouro do Pink Floyd.

Formada em Londres em 1965 por Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason e Richard Wright, com David Gilmour se juntando em 1968, a banda Pink Floyd definiu o gênero do rock progressivo e produziu alguns dos álbuns mais célebres já gravados. The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) e The Wall (1979) juntos consolidaram seu lugar como uma das bandas mais inovadoras e influentes de todos os tempos. Mais de cinco décadas depois, sua música continua a cativar novas gerações de fãs em todo o mundo.

A moeda comemorativa do Pink Floyd estará disponível a partir das 9h do dia 14 de maio de 2026, com preços a partir de £ 18,50. Para obter mais informações e comprar, acesse www.royalmint.com/pinkfloyd

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2976872/The_Royal_Mint_Pink_Floyd_commemorative_coin.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1492158/Royal_Mint_Logo.jpg

FONTE The Royal Mint

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