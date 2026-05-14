ROYAL MINT (CASA DA MOEDA REAL BRITÂNICA) HOMENAGEIA O PINK FLOYD COM A PRIMEIRA MOEDA COMEMORATIVA DO REINO UNIDO
Notícias fornecidas porThe Royal Mint
13 mai, 2026, 23:01 GMT
LLANTRISANT, País de Gales, 14 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Mais de meio século desde que o Pink Floyd surgiu pela primeira vez na cena underground de Londres para remodelar o som da música moderna, a Royal Mint lança hoje uma moeda comemorativa oficial do Reino Unido celebrando o legado extraordinário e duradouro da banda.
O desenho do reverso da moeda, criado por Henry Gray, coloca no centro o icônico prisma do álbum The Dark Side of the Moon, uma das imagens mais reconhecíveis da história da música e um símbolo da abordagem visionária da banda em relação à arte, ao som e à experimentação. Uma seleção de moedas também apresentará um efeito de prisma arco-íris, dando vida ao design icônico em cores. A famosa capa, que retrata o espectro de um prisma, foi concebida por Storm Thorgerson, da Hipgnosis, e desenhada por George Hardie. The Dark Side of the Moon já vendeu mais de 50 milhões de cópias em todo o mundo.
O Pink Floyd se junta a um elenco extraordinário de ícones da música britânica homenageados pela série "Music Legends" da Royal Mint, incluindo David Bowie, George Michael, Shirley Bassey, Paul McCartney e Freddie Mercury. A série entregou quase meio milhão de moedas a colecionadores e fãs de música em 108 países em todo o mundo.
Rebecca Morgan, Diretora de Moedas Comemorativas da Royal Mint, disse: "O Pink Floyd é uma daquelas bandas verdadeiramente raras cuja música e imagens transcenderam gerações e, no momento em que você vê essa moeda, sabe exatamente quem ela celebra. O lendário prisma é imediatamente reconhecível pelos fãs em todo o mundo, e Henry Gray fez um trabalho notável ao dar vida a ele com a habilidade e o cuidado que esta banda merece. Sua influência na música, arte e cultura é incomensurável, e estamos incrivelmente orgulhosos de que a Royal Mint possa desempenhar seu papel na preservação desse legado para sempre."
Juntamente com a moeda, a Royal Mint também oferecerá aos fãs do Pink Floyd a chance de comprar uma palheta exclusiva, disponível em número limitado e trabalhada em ouro, prata e cromo escuro. Criada pelo designer da Royal Mint, Daniel Thorne, a moeda é imediatamente reconhecível como sendo do Pink Floyd graças à sua ligação marcante com o icônico álbum The Dark Side of the Moon. A palheta de guitarra ocupa um lugar especial na história da banda, e em nenhum lugar isso é melhor demonstrado do que no lendário solo de David Gilmour em Time, um dos momentos mais célebres do álbum e um dos mais célebres da história do rock, tornando a palheta um tributo adequado ao legado musical duradouro do Pink Floyd.
Formada em Londres em 1965 por Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason e Richard Wright, com David Gilmour se juntando em 1968, a banda Pink Floyd definiu o gênero do rock progressivo e produziu alguns dos álbuns mais célebres já gravados. The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) e The Wall (1979) juntos consolidaram seu lugar como uma das bandas mais inovadoras e influentes de todos os tempos. Mais de cinco décadas depois, sua música continua a cativar novas gerações de fãs em todo o mundo.
A moeda comemorativa do Pink Floyd estará disponível a partir das 9h do dia 14 de maio de 2026, com preços a partir de £ 18,50. Para obter mais informações e comprar, acesse www.royalmint.com/pinkfloyd
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2976872/The_Royal_Mint_Pink_Floyd_commemorative_coin.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1492158/Royal_Mint_Logo.jpg
FONTE The Royal Mint
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