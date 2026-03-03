LA CASA DE LA MONEDA REAL BRITÁNICA CELEBRA 30 AÑOS DE PODER FEMENINO CON LA MONEDA CONMEMORATIVA OFICIAL DE SPICE GIRLS

LLANTRISANT, Gales, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Si realmente quieres poseer una parte de la historia del pop, es mejor que lo hagas rápido. La Casa de la Moneda Real Británica celebra 30 años del icónico Girl Power con una moneda oficial de las Spice Girls, en honor al innovador debut de "Wannabe" y su primer álbum "Spice".

La moneda coleccionable de £ 5 celebra al grupo femenino más vendido de todos los tiempos. Las Spice Girls explotaron en las listas en 1996, alcanzando el número uno en 37 países, lanzando un movimiento de "Girl Power" que inspiró a millones.

The Royal Mint’s 2026 Spice Girls £5 Commemorative Coin celebrating 30 years of Girl Power

El llamativo diseño, creado por el artista Ffion Gwillim, captura a los cinco miembros haciendo una pose en silueta, junto con sus autógrafos auténticos, inmortalizando el fandom y la nostalgia de los 90.

En una primicia para la colección Music Legends de The Royal Mint, los fanáticos pueden celebrar a las icónicas Spice Girls con cinco diseños de empaque de edición limitada, cada uno limitado a 15,000 monedas en todo el mundo, mostrando un miembro diferente del grupo: Baby Spice, Ginger Spice, Posh Spice, Scary Spice y Sporty Spice. Este homenaje oficial permite a los fanáticos poseer una parte de la historia del pop, celebrando a un grupo cuyo mensaje de Girl Power conquistó el mundo.

La banda dijo: "Es un gran honor para nosotros ser celebrados por The Royal Mint y seguir los pasos de algunos verdaderos íconos de la música. 2026 marca un año especial para nosotros, ya que celebramos el 30 aniversario de nuestro primer single y álbum. Nunca podríamos haber imaginado que seríamos reconocidas de esta manera, el primer grupo femenino al que se le daría su propia moneda... ¡qué momento para Girl Power!"

Lucy Mackenzie, directora de Concepto de Producto de The Royal Mint, dijo: "Las Spice Girls no solo dominaron la música pop, sino que definieron los años 90. Ahora, los fanáticos y coleccionistas pueden poseer una parte de ese legado. El empaque único que celebra a cada Spice Girl lo convierte en uno de nuestros lanzamientos de Leyendas de la Música más coleccionables. ¡Girl Power está de vuelta! Estamos anticipando una gran demanda de fanáticos devotos y coleccionistas de todo el mundo que buscan darle vida a su colección ".

Las Spice Girls se unen a Freddie Mercury, Elton John, David Bowie, George Michael, Shirley Bassey y Paul McCartney en la serie de monedas Music Legend de The Royal Mint.

Disponible a partir del 3 de marzo de 2026 en el sitio web de The Royal Mint, la moneda presenta el retrato oficial de su majestad el rey Carlos III en su anverso y también está disponible en Gold Proof, Silver Proof y como impresiones de edición limitada.

