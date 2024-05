Casio apresenta uma nova declaração de marca para seus instrumentos musicais eletrônicos denominados: "Sound for Style"

TÓQUIO, 20 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. revelou sua mais recente declaração de marca "Sound for Style" durante o evento JAPAN NIGHT realizado durante o Festival Internacional de Cinema de Cannes para comunicar claramente a visão compartilhada da marca de instrumentos musicais eletrônicos Casio.

"Sound for Style" resume a dedicação duradoura da Casio em levar a alegria da música a todos, oferecendo uma abordagem personalizada para desfrutar de música que se integra perfeitamente a vários estilos de vida. Com suas raízes baseadas no espírito de inovação e acessibilidade da Casio, esta nova declaração de marca representa a missão contínua da Casio de promover uma cultura musical vibrante que ressoe em indivíduos de todo o mundo e de todas as esferas da vida. Olhando para o futuro, a Casio está preparada para embarcar em uma série de iniciativas estratégicas baseadas nesta nova declaração de marca, incluindo:

Liderar o desenvolvimento de instrumentos eletrônicos revolucionários que melhoram o estilo de vida por meio de experiências musicais envolventes.

Cultivar parcerias colaborativas com artistas renomados em escala global, abrangendo regiões como o Japão e a América do Norte, para nutrir o discurso criativo e expandir o intercâmbio cultural.

JAPAN NIGHT, que preparou o cenário para a apresentação da marca "Sound for Style", serve como uma prova de nosso compromisso em apresentar a arte japonesa e a inovação em escala global. Servindo como um exemplo de habilidade superior, a Casio orgulhosamente apresentou seu piano digital exclusivo, o PX-S7000HM, da renomada série Privia, que é amplamente celebrada por seu excepcional desempenho musical e estética sofisticada.

O PX-S7000HM foi o centro das atenções durante uma cativante apresentação ao vivo, que contou com a participação da estimada artista Jeanne Cherhal, amplamente aclamada por suas contribuições ao gênero chanson francês. Refletindo sobre as qualidades do PX-S7000HM, ela expressou: "A Privia é um instrumento de criatividade incomparável, que desperta e inspira com seu som e design requintados". Suas interpretações de uma série de canções que fazem parte da história do cinema encantaram o público, que incluía astros da indústria cinematográfica internacional, bem como representantes da mídia.

• JAPAN NIGHT

https://www.youtube.com/shorts/CAqCR1b40Q0

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2415554/PX_S7000HM_L_stand__1__tif.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2416613/DSC06001_re01.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2416614/DSC06393_re01.jpg

