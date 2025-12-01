Casio lançará 25 calculadoras de design

Trazendo alegria com muitas opções de cores e estilos

TÓQUIO, 30 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou o lançamento de 25 novas calculadoras de design.

As 25 novas calculadoras de design oferecem aos usuários uma ampla variedade de cores para atender a diferentes preferências pessoais e estilos de vida. Ao celebrar o 60º aniversário de seu negócio de calculadoras eletrônicas de mesa, a Casio revisou as qualidades essenciais de suas calculadoras de design. Como resultado, a empresa atualizou o visual de sua série de calculadoras de design para atrair as tendências atuais.

■Calculadora Colorida

Essa linha oferece uma ampla paleta de cores — de monocromáticas e pastéis a tons esfumaçados — em calculadoras de duas cores que funcionam muito bem tanto no uso diário casual quanto em ambientes de negócios. O modelo de mesa compacto MS-20YC (10 cores) apresenta um design arredondado e simples que se encaixa confortavelmente na mão, enquanto o modelo portátil SL-310YC (5 cores) oferece um formato elegante e compacto que desliza facilmente no bolso. Os usuários podem escolher entre uma ampla variedade de cores para combinar com seu estilo e uso pretendido.

■Calculadora Estilosa

Essa linha fina e estilosa foca em tons de cores refinados e texturas premium. A variação Iron Black com acabamento metálico apresenta uma luxuosa textura escovada, enquanto as variações Ice Blue e Shiny Gold possuem um sofisticado acabamento jateado. As variações Misty Green e Silky White com acabamento em resina são produzidas com um suave brilho fosco perolado. O LCD e o painel solar estão integrados em um único layout de superfície, criando um design simples que destaca a textura do material. O design traseiro em camadas garante uma pegada confortável neste dispositivo fino. A linha Calculadora Estilosa inclui o modelo de mesa compacto JW-200DQ (5 cores) e o modelo de mesa mini MS-200DQ (5 cores). Essas calculadoras sofisticadas são adequadas para uma variedade de propósitos, desde o uso em negócios até a oferta como presente.

Com esses novos produtos, a Casio reafirma seu compromisso em oferecer não apenas ferramentas práticas de cálculo, mas também a alegria de escolhas divertidas e personalizadas.

A disponibilidade dessas novas calculadoras pode variar de acordo com o país.

■Site da Calculadora Colorida

MS-20YC https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-20YC-RD/

SL-310YC https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.SL-310YC-BK/

■Site da Calculadora Estilosa

JW-200DQ https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.JW-200DQ-GN/

MS-200DQ https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-200DQ-GN/

■Site especial do 60º Aniversário da Calculadora Eletrônica de Mesa

CASIO JAPAN DESIGN - 60º Aniversário da CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA da CASIO | CASIO

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833278/Casio_to_Release_25_Design_Calculators_kv_colorful.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833279/Casio_to_Release_25_Design_Calculators_kv_stylish.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD