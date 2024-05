Casio presenta una nueva declaración de marca para sus instrumentos musicales electrónicos: "Sound for Style" (Sonido con estilo)

TOKIO, 21 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. desveló su última declaración de marca "Sound for Style" durante el evento JAPAN NIGHT celebrado durante el Festival Internacional de Cine de Cannes, con el fin de comunicar claramente la visión compartida de la marca de instrumentos musicales electrónicos Casio.

"Sound for Style" resume la dedicación perdurable de Casio a llevar la alegría de la música a todo el mundo, ofreciendo un enfoque personalizado para disfrutar de la música que se integra a la perfección con una amplia gama de estilos de vida. Con sus raíces basadas en el espíritu de innovación y accesibilidad de Casio, esta nueva declaración de marca representa la misión constante de Casio de fomentar una cultura musical vibrante que resuene con personas de todo el mundo y de todos los ámbitos de la vida. Pensando en el futuro, Casio se dispone a emprender una serie de iniciativas estratégicas basadas en esta nueva declaración de marca, incluyendo:

Liderar el desarrollo de instrumentos electrónicos revolucionarios que mejoran el estilo de vida a través de sus inmersivas experiencias musicales.

Cultivar asociaciones de colaboración con artistas de renombre a escala mundial, abarcando regiones como Japón y Norteamérica, con el fin de alimentar el discurso creativo y ampliar el intercambio cultural.

JAPAN NIGHT, que marcó el inicio de la introducción de "Sound for Style", es un testimonio de nuestro compromiso de mostrar el arte y la innovación japoneses a escala mundial. Casio se enorgullece de haber presentado su piano digital insignia, el PX-S7000HM, de la renombrada serie Privia, ampliamente reconocida por sus excepcionales prestaciones musicales y su sofisticada estética.

El PX-S7000HM ocupó el centro del escenario durante una cautivadora actuación en directo que contó con la presencia de la estimada artista Jeanne Cherhal, ampliamente aclamada por sus contribuciones al género de la canción francesa. Al reflexionar sobre las cualidades del PX-S7000HM, expresó: "Privia es un instrumento de creatividad sin igual, que enciende e inspira con su exquisito sonido y diseño". Sus interpretaciones de una serie de canciones que forman parte de la historia del cine cautivaron al público, entre el que se encontraban personalidades de la industria cinematográfica internacional, así como representantes de los medios de comunicación.

