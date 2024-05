Casio präsentiert ein neues Markenstatement für seine elektronischen Musikinstrumente mit dem Namen: „Sound for Style"

TOKYO, 21. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. enthüllte ihr neuestes Markenstatement „Sound for Style" während der JAPAN NIGHT, die während des Internationalen Filmfestivals von Cannes stattfand, um die gemeinsame Vision der Marke Casio für elektronische Musikinstrumente klar zu kommunizieren.

„Sound for Style" bringt Casios beständiges Engagement zum Ausdruck, allen Menschen die Freude an der Musik zu vermitteln, indem es einen individuellen Ansatz für den Musikgenuss bietet, der zu vielen Lebensstilen passt. Mit seinen Wurzeln im Ethos der Innovation und Zugänglichkeit von Casio unterstreicht dieses neue Markenstatement die kontinuierliche Mission von Casio, eine lebendige Musikkultur zu fördern, die Menschen auf der ganzen Welt und aus allen Lebensbereichen anspricht. Mit Blick auf die Zukunft wird Casio auf der Grundlage dieser neuen Markenaussage eine Reihe strategischer Initiativen einleiten, darunter:

Führung der Entwicklung revolutionärer elektronischer Instrumente, die den Lebensstil durch ein intensives Musikerlebnis bereichern.

Pflege von Kooperationspartnerschaften mit renommierten Künstlern auf globaler Ebene, die Regionen wie Japan und Nordamerika umfassen, um den kreativen Diskurs zu fördern und den kulturellen Austausch zu erweitern.

Die JAPAN NIGHT, die den Rahmen für die Einführung von „Sound for Style" bildete, ist ein Beweis für unser Engagement, japanische Kunstfertigkeit und Innovation auf globaler Ebene zu präsentieren. Als Beweis für überlegene Handwerkskunst präsentierte Casio stolz sein Signature-Digitalpiano, das PX-S7000HM, aus der renommierten Privia-Serie, die weithin für ihre außergewöhnliche musikalische Leistung und anspruchsvolle Ästhetik gefeiert wird.

Das PX-S7000HM stand im Mittelpunkt einer fesselnden Live-Performance mit der geschätzten Künstlerin Jeanne Cherhal, die für ihre Beiträge zum französischen Chanson-Genre bekannt ist. Über die Qualitäten des PX-S7000HM sagt sie: „Privia ist ein Instrument von unvergleichlicher Kreativität, das mit seinem exquisiten Klang und Design begeistert und inspiriert." Ihre Darbietungen einiger Lieder, die Teil der Filmgeschichte sind, begeisterten das Publikum, zu dem sowohl Koryphäen der internationalen Filmindustrie als auch Medienvertreter gehörten.

