CATL i Hyundai Pekin zawiązały strategiczne porozumienie w sprawie akumulatorów do pojazdów elektrycznych

PEKIN, 29 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ - W dniu 25 kwietnia 2024 r. spółki CATL (SZ:300750) i Hyundai Pekin podpisały umowę o nawiązaniu strategicznej współpracy na targach Auto China 2024 w celu współdziałania przy realizowanych przez Hyundai Pekin projektach związanych z pojazdami elektrycznymi oraz zasilania kolejnych modeli elektrycznych Hyundai za pomocą akumulatorów CATL.

Działając jako podmiot typu joint venture obecny w Chinach od 21 lat, spółka Hyundai Pekin sprzedała w tym kraju ponad 12 milionów pojazdów, udowadniając tym samym swoje kompetencje w zakresie produkcji samochodów. Od momentu rozpoczęcia współpracy z CATL w 2017 roku przedsiębiorstwo to wprowadziło na rynek serię niezwykle popularnych modeli, których łączna sprzedaż przekroczyła 200 tys. egzemplarzy.

Wraz z podpisaniem tej umowy koncern Hyundai Pekin rozpocznie produkcję ponad 10 wiodących na świecie modeli wyposażonych w najnowszą technologię akumulatorów CATL, w tym CTP i NP. Wykorzystując swoją przewagę technologiczną, CATL podejmie współpracę z wspomnianym producentem pojazdów w celu stworzenia najwyższej jakości produktów motoryzacyjnych i wesprze rozwój swojej działalności w Chinach. Koncentracja na rozwoju produktów zapewni korzyści obu firmom.

Na przestrzeni ostatnich lat CATL nawiązała i zacieśniła współpracę z Hyundai. W październiku 2021 r. CATL i Hyundai Mobis Co, Ltd (MOBIS) podpisały umowę o licencjonowaniu technologii i partnerstwie, zgodnie z którą CATL wprowadzi i udostępni MOBIS swoją technologię CTP (z ang. cell to pack - ogniwa jako pakiet), a także zapewni MOBIS wsparcie w zakresie dostaw powiązanych produktów CTP nie tylko w Korei Południowej, ale także na całym świecie.

