CATL и Beijing Hyundai подписали стратегическое соглашение по батареям для электромобилей

ПЕКИН, 29 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- 25 апреля 2024 года компания CATL (SZ:300750) и компания Beijing Hyundai подписали на выставке Auto China 2024 соглашение о стратегическом партнерстве в целях сотрудничества по проектам электромобилей Beijing Hyundai и обеспечения будущих электрических моделей Beijing Hyundai батареями CATL.

Являясь совместным предприятием с глубоким присутствием в Китае в течение 21 года, Beijing Hyundai продала более 12 миллионов автомобилей в Китае, показав надежные возможности производства автомобилей. С момента начала сотрудничества с CATL в 2017 году компания Beijing Hyundai запустила серию популярных моделей с совокупными продажами, превышающими 200 000 единиц.

Ожидается, что с заключением нового соглашения Beijing Hyundai выпустит более 10 ведущих мировых моделей, оснащенных новейшими технологиями CATL, включая CTP и NP. CATL будет использовать свои технологические преимущества для работы с Beijing Hyundai для создания высококачественной автомобильной продукции и поддержки роста бизнеса Beijing Hyundai в Китае. Общее внимание к разработке продукта обеспечивает беспроигрышную ситуацию для обеих компаний.

За последние годы компания CATL установила и укрепила партнерские отношения с Hyundai. В октябре 2021 года CATL и Hyundai Mobis Co., Ltd. (MOBIS) подписали соглашение о лицензировании и партнерстве в области технологий, в соответствии с которым CATL представит и раскроет MOBIS свою технологию CTP (cell to pack), а также поддержит MOBIS в поставках соответствующих продуктов CTP не только в Южной Корее, но и во всем мире.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2399221/CATL_and_Beijing_Hyundai_sign_strategic_agreement_on_EV_batteries.jpg