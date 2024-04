CATL a Beijing Hyundai podpisujú strategickú dohodu o batériách pre elektromobily

PEKING, 29. apríla 2024 /PRNewswire/ -- 25. apríla 2024 podpísali spoločnosti CATL (SZ: 300750) a Beijing Hyundai na veľtrhu Auto China 2024 dohodu o strategickom partnerstve s cieľom spolupracovať na projektoch elektromobilov Beijing Hyundai a používať na napájanie budúcich modelov EV Beijing Hyundai batérie značky CATL.

Spoločnosť Beijing Hyundai, ako spoločný podnik s výrazným pôsobením v Číne už 21 rokov, predala v Číne viac ako 12 miliónov vozidiel, čo dokazuje spoľahlivé výrobné kapacity. Od začiatku spolupráce s CATL v roku 2017 uviedla spoločnosť Beijing Hyundai na trh sériu populárnych modelov s predajom presahujúcim celkom 200 000 kusov.

S uzavretím novej dohody sa očakáva, že Beijing Hyundai spustí vlnu viac ako 10 popredných globálnych modelov vybavených najnovšou technológiou batérií od CATL vrátane CTP a NP. Spoločnosť CATL uplatní v spolupráci s Beijing Hyundai svoje technologické výhody pri vytváraní vysokokvalitných automobilových výrobkov a podpore obchodného rastu Beijing Hyundai v Číne. Spoločné zameranie na vývoj produktov zaručuje prospech obom spoločnostiam.

Spoločnosť CATL za posledné roky nadväzuje a posilňuje partnerstvo s Hyundai. V októbri 2021 spoločnosti CATL a Hyundai Mobis Co., Ltd. (MOBIS) podpísali licenčnú a partnerskú dohodu v oblasti technológií, podľa ktorej CATL zavedie a sprístupní svoju technológiu CTP (cell to pack) spoločnosti MOBIS a zároveň podporí spoločnosť MOBIS pri dodávkach súvisiacich produktov CTP nielen v Južnej Kórei, ale aj na celom svete.

