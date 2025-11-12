Cell Impact fue galardonada con la medalla de oro de EcoVadis

KARLSKOGA, Suecia, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El año pasado, EcoVadis otorgó la plata a Cell Impact. Este año, la empresa recibió una medalla de oro.

EcoVadis, proveedor de calificaciones de sostenibilidad más confiable del mundo, evaluó las prácticas de sostenibilidad operativa de Cell Impact. La puntuación general mejoró de 72 a 79 de 100, lo que coloca a la empresa en el 5 por ciento superior entre todas las empresas calificadas.

"El aumento se debe principalmente a las mejoras en la presentación de informes, pero también en las rutinas y el seguimiento en varias áreas. No es algo muy complicado: establecemos metas, hacemos seguimiento y mejoramos de forma continua", comenta Daniel Vallin, director ejecutivo de Cell Impact.

"Dado que nuestras placas de flujo son esenciales para la transición energética mundial, se siente muy bien haber sido galardonados con la calificación de oro de EcoVadis también". Concluyó Daniel Vallin.

Acerca de Cell Impact

Cell Impact AB (publ.) es un proveedor mundial de placas de flujo avanzadas para fabricantes de celdas de combustible y electrolizadores. La compañía ha desarrollado y patentado un método único para la formación a alta velocidad, Cell Impact Forming™, que es significativamente más escalable y rentable en comparación con los métodos de formación convencionales. El Cell Impact Forming es una tecnología de formación ecológica que no consume agua y usa muy poca energía eléctrica.

La acción Cell Impact cotiza en el Nasdaq First North Growth Market, y FNCA Sweden AB es el Asesor Certificado (CA, en inglés) de la empresa.

