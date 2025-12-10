A Cell Impact fornecerá ferramenta para um importante fabricante de automóveis
10 dez, 2025, 18:22 GMT
KARLSKOGA, Suécia, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Cell Impact assinou um acordo com um dos principais fabricantes asiáticos de automóveis para a produção e entrega de uma ferramenta de moldagem usada na fabricação de placas de fluxo. O pedido está avaliado em SEK 1,5 milhão, com entrega prevista para o primeiro trimestre de 2026.
O fabricante automotivo e a Cell Impact colaboram há vários anos em múltiplos projetos de clientes, e este último acordo é resultado de iniciativas anteriores bem-sucedidas.
"Cada projeto bem-sucedido nos aproximou um pouco mais da produção contínua. A ferramenta em questão será usada pelo cliente para fabricar placas de fluxo completas para teste e validação do design do padrão e da qualidade da produção ", afirma Daniel Vallin, CEO da Cell Impact.
O pedido terá impacto limitado nos lucros da Cell Impact para o ano corrente, mas é estrategicamente importante, pois aproxima a colaboração da produção em larga escala no cliente.
Sobre a Cell Impact
A Cell Impact AB (publ) é uma fornecedora global de placas de fluxo avançadas para fabricantes de células de combustível e eletrolisadores. A empresa desenvolveu e patenteou um método único para conformação de alta velocidade, Cell Impact Forming™, que é significativamente mais escalável e econômico em comparação com os métodos convencionais de conformação. A Cell Impact Forming™ é uma tecnologia de conformação ecologicamente responsável que não consome água e utiliza muito pouca energia elétrica.
As ações da Cell Impact estão listadas na Nasdaq First North Growth Market e a FNCA Sweden AB é a Consultora Certificada (CA) da empresa.
