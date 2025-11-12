La médaille d'or EcoVadis a été décernée à Cell Impact

KARLSKOGA, Suède, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'année dernière, Cell Impact a reçu la médaille d'argent décernée par EcoVadis. Cette année, l'entreprise a reçu la médaille d'or.

EcoVadis, le fournisseur d'évaluation de durabilité le plus fiable au monde, a évalué les pratiques opérationnelles de Cell Impact en matière de durabilité. La note globale est passée de 72 à 79 sur 100, ce qui place la société parmi les 5 % des entreprises les mieux notés.

« L'augmentation est principalement due à des améliorations dans les rapports, mais aussi dans les routines et le suivi dans plusieurs domaines. Ce n'est pas sorcier : nous fixons des objectifs, nous assurons un suivi et nous nous améliorons continuellement », explique Daniel Vallin, PDG de Cell Impact.

« Comme nos plaques d'écoulement sont essentielles pour la transition énergétique mondiale, nous sommes ravis qu'EcoVadis nous ait également décerné une note en or. » conclut Daniel Vallin.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Daniel Vallin

PDG et responsable des relations avec les investisseurs, Cell Impact AB (publ)

+46730686620 ou [email protected]

À propos de Cell Impact

Cell Impact AB (publ) est un fournisseur mondial de plaques d'écoulement pour les fabricants de pile à combustible et d'électrolyseurs. L'entreprise a mis au point et breveté une méthode unique de formage à grande vitesse, Cell Impact Forming™, qui est nettement plus échelonnable et efficiente que les méthodes de formage conventionnelles. Cette technologie de formage est respectueuse de l'environnement et ne consomme pas d'eau et très peu d'énergie électrique.

L'action Cell Impact est cotée au Nasdaq First North Growth Market et FNCA Sweden AB est le conseiller certifié (CC) de l'entreprise.

