Cell Impact 榮獲 EcoVadis 頒發金牌認可

瑞典卡爾斯科加 2025年11月12日 /美通社/ -- 去年，Cell Impact 獲得 EcoVadis 頒發銀獎。今年，該公司榮獲金牌。

EcoVadis 是全球最備受信賴的可持續發展評級提供商，已評估了 Cell Impact 的營運可持續性實踐。總分從 72 分提升至 79 分（滿分 100 分），使該公司躋身所有被評級企業的前 5% 之列。

「分數提升主要歸功於報告機制的優化，同時在多個領域的常規作業與後續追蹤方面亦有所改善。這並非什麼高深學問——我們設定目標、落實追蹤，並持續精進。」Cell Impact 行政總裁 Daniel Vallin 表示。

「鑒於我們的流板 (flow plates) 對全球能源轉型至關重要，能獲得 EcoVadis 的金級認證實感振奮。」Daniel Vallin 總結道。

Daniel Vallin

Cell Impact AB (publ) 行政總裁兼投資者關係聯絡人

+46730686620 或 [email protected]

Cell Impact 簡介

Cell Impact AB (publ) 是向燃料電池與電解槽製造商，提供先進流板的全球供應商。該公司發展獨特 Cell Impact Forming™ 高速成形方法，並獲得專利。這方法較傳統成形方法，更具可擴展性與成本效益。Cell Impact Forming™ 是一種環保成型技術，不消耗水，也幾乎不耗電。

Cell Impact 已於 Nasdaq First North Growth Market 上市，FNCA Sweden AB 是該公司的認證顧問 (CA)。

