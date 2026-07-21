Cellebrite divulgará os resultados financeiros do segundo trimestre de 2026 em 13 de agosto de 2026

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Cellebrite

21 jul, 2026, 18:16 GMT

TYSONS CORNER, Virgínia e PETAH TIKVA, Israel, 21 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), referência global em soluções de inteligência e investigação digital baseadas em IA para os setores público e privado, anunciou hoje que divulgará seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2026 antes da abertura dos mercados dos EUA na quinta-feira, 13 de agosto de 2026.

Mais tarde naquela mesma manhã, a Cellebrite realizará uma teleconferência ao vivo e uma transmissão web para revisar os resultados financeiros da empresa para o segundo trimestre de 2026 e discutir suas perspectivas para 2026. Os detalhes mais relevantes incluem:

Data:

Quinta-feira, 13 de agosto de 2026

Hora:

8h30 ET

Número para participação na chamada:

785-838-9251 / 833-309-3473

ID da Conferência:

CLBTQ226

URL do evento:

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q2-2026-financial-results-conference-call-webcast

URL da transmissão ao vivo:

https://edge.media-server.com/mmc/p/nsqdfdmm

Em conjunto com a teleconferência e a transmissão por internet, tabelas financeiras históricas e dados suplementares estarão disponíveis na seção de resultados trimestrais do site de relações com investidores da Empresa em https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results.

Sobre a Cellebrite
A missão da Cellebrite (Nasdaq: CLBT) é proteger comunidades, nações e empresas como líder global em soluções de investigação digital e inteligência. Mais de 7.000 agências globais de aplicação da lei, organizações de defesa e inteligência e empresas confiam no portfólio de softwares da Cellebrite, impulsionado por IA, para tornar os dados digitais forenses mais acessíveis e acionáveis. A tecnologia da Cellebrite permite aos clientes acelerar quase 3 milhões de investigações legalmente sancionadas por ano, melhorar a segurança nacional, aumentar a eficácia e a eficiência operacionais e possibilitar pesquisas móveis avançadas e segurança de aplicativos. Disponível via nuvem, instalações locais e implantações híbridas, a tecnologia da Cellebrite permite que seus clientes em todo o mundo avancem em suas missões, elevem a segurança pública e protejam a privacidade dos dados. Para saber mais, visite-nos em www.cellebrite.com e https://investors.cellebrite.com e encontre-nos nas redes sociais @Cellebrite.

Relações com Investidores
Andrew Kramer
Vice-presidente de Relações com Investidores e Tesouraria
[email protected]
+1 973.206.7760

Imprensa
Jackie Labrecque
Diretora, Relações Públicas e Comunicações Executivas
[email protected]
+1 771.241.7010

FONTE Cellebrite

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