Cellebrite、2026年第2四半期決算を8月13日に発表へ

バージニア州タイソンズ・コーナーおよびイスラエル・ペタ・ティクヴァ, 2026年7月21日 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. （NASDAQ：CLBT）は、公共・民間セクター向けのAI搭載デジタル捜査およびインテリジェンスソリューションを提供するグローバルリーダーであり、2026年8月13日（木）の米国市場の取引開始前に2026年第2四半期決算を発表すると明らかにしました。

同日午前中には、Cellebriteがライブの電話会議およびウェブキャストを開催し、同社の2026年第2四半期決算について説明するとともに、2026年の見通しについても述べる予定です。関連情報は以下のとおりです。

電話会議およびウェブキャストに併せて、過去の財務情報をまとめた表および補足データは、CellebriteのIRウェブサイトの四半期決算ページ（https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results）で公開されます。

Cellebriteについて

Cellebrite（Nasdaq：CLBT）のミッションは、デジタル捜査およびインテリジェンスソリューション分野におけるグローバルリーダーとして、コミュニティ、国家、そして企業を保護することです。世界中の7,000を超える法執行機関、防衛機関、情報機関および企業が、法科学的に信頼性の高いデジタルデータへのアクセスを容易にし、実務での活用を可能にするCellebriteのAI搭載ソフトウェアポートフォリオに信頼を寄せています。Cellebriteのテクノロジーは、顧客が年間約300万件の法的に認可された捜査を迅速化し、国家主権に関わるセキュリティを強化するとともに、業務の有効性と効率性を高め、高度なモバイルリサーチおよびアプリケーションセキュリティを実現できるようにします。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドの各導入形態で提供されるCellebriteのテクノロジーは、世界中の顧客が自らのミッションを推進し、公共の安全を高め、データプライバシーを保護できるようにします。詳細については、www.cellebrite.comおよびhttps://investors.cellebrite.comをご覧ください。また、ソーシャルメディアでは@Cellebriteをフォローしてください。

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SOURCE Cellebrite