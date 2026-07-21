Cellebrite presentará sus resultados financieros del segundo trimestre de 2026 el 13 de agosto de 2026

TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), líder mundial en soluciones de inteligencia e investigación digital basadas en IA para los sectores público y privado, anunció hoy que presentará sus resultados financieros del segundo trimestre de 2026 antes de que abran los mercados estadounidenses, el jueves 13 de agosto de 2026.

Más tarde esa misma mañana, Cellebrite organizará una conferencia telefónica y una transmisión web en directo para revisar los resultados financieros de la empresa, correspondientes al segundo trimestre de 2026 y analizar sus perspectivas para 2026. Los detalles relevantes son:

Fecha: Jueves 13 de agosto de 2026 Horario: 8:30 a. m., hora del este Números de teléfono para la conferencia telefónica: 785-838-9251 / 833-309-3473 ID de la conferencia: CLBTQ226 URL del evento: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q2-2026-financial-results-conference-call-webcast URL de la transmisión en vivo por Internet: https://edge.media-server.com/mmc/p/nsqdfdmm

Junto con la conferencia telefónica y la transmisión por Internet, se pondrán a disposición tablas financieras históricas y datos complementarios en la sección de resultados trimestrales del sitio web de relaciones con los inversionistas de la empresa en https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a las comunidades, las naciones y las empresas como líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital. Más de 7.000 organismos policiales, organizaciones de defensa e inteligencia y empresas de todo el mundo confían en la cartera de software con inteligencia artificial de Cellebrite para que los datos digitales forenses sean más accesibles y útiles. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar casi 3 millones de investigaciones sancionadas legalmente al año, mejorar la seguridad de la soberanía, elevar la eficacia y la eficiencia operativas y permitir una investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible a través de la nube, en las instalaciones del cliente e implementaciones híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes en todo el mundo avanzar en sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com y https://investors.cellebrite.com y encuéntrenos en redes sociales como @Cellebrite.

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FUENTE Cellebrite