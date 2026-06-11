Cellebrite lança a nova era das investigações com Genesis, agora disponível no mercado

Reduz a carga de trabalho investigativo de semanas para minutos, acelerando as investigações como nunca antes

TYSONS CORNER, Virgínia e PETAH TIKVA, Israel, 11 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder global em soluções de Investigação Digital e Inteligência alimentadas por IA para os setores público e privado, anunciou hoje o lançamento do Cellebrite Genesis para o mercado. O Genesis permite que os investigadores, diante do aumento da criminalidade e da diversidade de tipos de dados, analisem provas digitais de forma rápida e intuitiva, utilizando os recursos de IA autônoma do produto para extrair informações relevantes em questão de minutos, em vez de dias ou semanas.

A necessidade de ferramentas investigativas baseadas em IA acelerou junto com o rápido crescimento das evidências digitais e do crime digital cada vez mais sofisticado. De acordo com o Relatório de Crimes na Internet de 2025, produzido pelo FBI, os americanos perderam quase US$ 21 bilhões para crimes cibernéticos no ano passado, enquanto reclamações relacionadas especificamente a golpes e fraudes com IA atingiram quase US$ 900 milhões em prejuízos declarados. Enquanto isso, o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas recebeu 21,5 milhões de CyberTips e registrou um aumento de 158% nos relatos de aliciamento on-line. 97% dos investigadores citam os smartphones como principal fonte de evidências digitais e esses dispositivos possuem centenas de milhares de mensagens, imagens, localizações e artefatos de aplicativos. O enorme volume de dados torna impossível para qualquer equipe navegar manualmente na velocidade que a justiça exige. O relatório de Tendências do Setor para 2026 da Cellebrite também constatou que o tempo de revisão é a maior barreira para o avanço dos casos, e que 65% dos entrevistados acreditam que a IA pode acelerar investigações.

O Cellebrite Genesis foi criado especificamente para as demandas específicas do trabalho investigativo. Embora grandes modelos de linguagem de uso geral sejam altamente capazes, eles não são treinados para ler nativamente formatos de arquivos forenses dos quais as investigações dependem; seguir metodologias e procedimentos investigativos em diversas jurisdições; preservar a cadeia de custódia; e rastrear de forma confiável as conclusões até as evidências originais. O Genesis se baseia nos mais de 25 anos de colaboração e experiência investigativa da Cellebrite, com investimentos substanciais em pré-processamento de dados, engenharia rápida e treinamento em inferência. Ele fornece informações precisas sempre que necessário. Graças a medidas de proteção integradas, os dados dos clientes permanecem confidenciais e isolados; nenhum dado é retido ou armazenado; nenhum dado de cliente é utilizado para treinar modelos nem disponibilizado a fornecedores externos de modelos ou a terceiros; e cada resultado é fundamentado em evidências originais. O investigador mantém o controle total em cada etapa.

Desde março de 2026, o Genesis está em Acesso Antecipado com mais de 800 usuários e 300 agências nacionais, estaduais e locais ao redor do mundo trabalhando em casos ativos de crimes contra crianças, narcóticos, tráfico humano, homicídio e casos arquivados. O Genesis analisa nativamente mais de 35 formatos de provas, incluindo registros detalhados de chamadas, relatórios de mandados, documentos, mensagens, imagens, vídeos e áudio, com ou sem extrações de dispositivos móveis. Os clientes relatam consistentemente dois resultados principais: cargas analíticas que antes exigiam semanas de tempo de investigador agora são concluídas em uma única hora, em alguns casos até menos de 15 minutos, e o Genesis está revelando conexões e evidências em grande escala que seriam praticamente impossíveis de identificar por meio de uma análise manual.

"O Genesis condensou meses de trabalho analítico em uma única hora para nossa equipe. Ele conectou toda a investigação e a apresentou de uma forma que um analista de inteligência, um investigador forense ou até mesmo um leigo em um tribunal consegue entender facilmente", declarou o tenente Jim Hill, diretor de laboratório do Escritório do Promotor do Condado de Ocean. "Em casos envolvendo menores, o tempo é um fator crítico, e simplesmente não temos esse luxo. Nossa equipe ainda valida tudo, como deveria, mas o Genesis oferece um ponto de partida que muda fundamentalmente a equação."

"Em um caso recente de aliciamento e exploração, nossa equipe recuperou dados de três dispositivos suspeitos e, em 15 minutos, o Genesis identificou 16 vítimas até então não identificadas", afirmou o tenente Jerod K. Abshire, da Unidade de Perícia Digital do Gabinete do Xerife da Paróquia de Calcasieu. "A análise manual teria levado cerca de duas semanas para nossos investigadores. O caso foi encaminhado para a promotoria federal. O Genesis não é mais uma ferramenta de luxo. É um recurso essencial para a identificação das vítimas em casos de exploração em que o tempo é um fator crítico."

"Estamos trabalhando em um caso relacionado a possíveis irregularidades financeiras em uma oferta pública inicial (IPO) que acabou sendo cancelada; levamos meses para descobrir quem estava envolvido", disse Bruce Keeble, da Interpath, uma empresa que utiliza o Genesis da Cellebrite em regime de acesso antecipado. "Quando passamos todos os dados pelo Gênesis, levou minutos para mostrar as mesmas informações. A velocidade e precisão nos impressionaram e ajudaram a validar nossas descobertas originais."

Novidades da versão lançada no mercado

Esta versão lançada no mercado amplia o Genesis com recursos desenvolvidos diretamente com base no feedback dos clientes do acesso antecipado:

Busca com mandado . Investigadores podem configurar o Genesis para buscar apenas dentro dos parâmetros do mandado de busca, para que a IA permaneça dentro do que a lei permite em todos os casos.

. Investigadores podem configurar o Genesis para buscar apenas dentro dos parâmetros do mandado de busca, para que a IA permaneça dentro do que a lei permite em todos os casos. Inteligência de Localização. Uma nova visualização de mapa mostra como as pessoas e os eventos se deslocaram ao longo de um caso, facilitando a identificação de padrões.

Uma nova visualização de mapa mostra como as pessoas e os eventos se deslocaram ao longo de um caso, facilitando a identificação de padrões. Análise de Mídia Aprimorada . Análises mais inteligentes de imagens, vídeos e áudios, incluindo transcrição e tradução de aproximadamente 120 idiomas, mostrando quem disse o quê, linha por linha.

. Análises mais inteligentes de imagens, vídeos e áudios, incluindo transcrição e tradução de aproximadamente 120 idiomas, mostrando quem disse o quê, linha por linha. Precisão Agêntica Refinada. A IA é mais eficaz em identificar o que pode e o que não pode fazer e em comunicar isso ao usuário, o que, em última análise, resulta em descobertas mais precisas, respostas mais claras e ligações mais sólidas com as evidências originais.

"O Genesis foi criado com base na convicção de que as evidências devem avançar na mesma velocidade do processo. Quando as pessoas mais próximas de uma investigação podem agir antes, a justiça avança mais rápido, e comunidades, nações e empresas ficam mais bem protegidos", afirmou Shiven Ramji, presidente de produtos e tecnologia da Cellebrite. "Disponibilidade geral significa que agências de qualquer tamanho podem agora operacionalizar IA agêntica em casos reais, com capacidade que fortalece a cadeia de custódia, entrega rastreabilidade de origem e está fundamentada na disciplina operacional que a segurança pública exige."

Disponibilidade

O Cellebrite Genesis já está disponível para clientes do governo estadual e municipal na América do Norte, com a disponibilidade para o setor internacional e privado prevista para se expandir até 2026. Para saber mais ou solicitar uma demonstração, clique Aqui.

Sobre a Cellebrite

A missão da Cellebrite (Nasdaq: CLBT) é proteger comunidades, nações e empresas como líder global em soluções de investigação digital e inteligência. Mais de 7.000 agências globais de aplicação da lei, organizações de defesa e inteligência e empresas confiam no portfólio de softwares da Cellebrite, impulsionado por IA, para tornar os dados digitais forenses mais acessíveis e acionáveis. A tecnologia da Cellebrite permite aos clientes acelerar quase 3 milhões de investigações legalmente sancionadas por ano, melhorar a segurança nacional, aumentar a eficácia e a eficiência operacionais e possibilitar pesquisas móveis avançadas e segurança de aplicativos. Disponível via nuvem, instalações locais e implantações híbridas, a tecnologia da Cellebrite permite que seus clientes em todo o mundo avancem em suas missões, elevem a segurança pública e protejam a privacidade dos dados. Para saber mais, visite-nos em www.cellebrite.com e https://investors.cellebrite.com e encontre-nos nas redes sociais @Cellebrite.

Mídia

Victor Cooper

Diretor Sênior de Comunicações Corporativas + Operações de Conteúdo

[email protected]

+1 404.804.5910

Relações com Investidores

Andrew Kramer

Vice-presidente de Relações com Investidores & Treasury

[email protected]

+1 973.206.7760

Nota de advertência em relação às declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas no sentido da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Essas declarações incluem, entre outras coisas, expectativas relativas a novos produtos, melhorias e desempenho futuro, e se baseiam em premissas e previsões atuais. Declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente. Esses riscos incluem, entre outros, a capacidade da Cellebrite de inovar e acompanhar as mudanças tecnológicas; adoção de suas soluções pelos clientes; competição; dependência de tecnologias de terceiros; obrigações regulatórias e de conformidade; riscos de cibersegurança; e outros fatores que afetam seus negócios e operações, incluindo aqueles discutidos no Relatório Anual da Cellebrite no Formulário 20-F para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2025, protocolado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 3 de março de 2026, disponível gratuitamente pelo www.sec.gov.

FONTE Cellebrite