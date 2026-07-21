Cellebrite เตรียมประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2569 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2569

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Cellebrite

21 Jul, 2026, 21:00 CST

ไทสันส์คอร์เนอร์ รัฐเวอร์จิเนีย และเปตะห์ทิควา อิสราเอล, 21 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนสอบสวนและข่าวกรองดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกาศว่าจะเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2569 ก่อนตลาดหลักทรัพย์สหรัฐเปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2569.

ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน Cellebrite จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ และการถ่ายทอดสดผ่านเว็บ เพื่อทบทวนผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2569 ของบริษัท รวมถึงหารือเกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

วันที่:

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2569

เวลา:

8:30 น.. ET

หมายเลขโทรศัพท์เข้าร่วมการประชุม:

785-838-9251 / 833-309-3473  

รหัสการประชุม:

CLBTQ226

ลิงก์เข้าร่วมงาน:

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q2-2026-financial-results-conference-call-webcast 

ลิงก์ถ่ายทอดสดผ่านเว็บ:

https://edge.media-server.com/mmc/p/nsqdfdmm

นอกเหนือจากการประชุมทางโทรศัพท์และการถ่ายทอดสดทางเว็บ บริษัทจะเผยแพร่ตารางข้อมูลทางการเงินย้อนหลังและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมพร้อมกันไว้ในส่วน Quarterly Results ของเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่ https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results

เกี่ยวกับ Cellebrite 

พันธกิจของ Cellebrite (Nasdaq: CLBT) คือการปกป้องคุ้มครองชุมชน ประเทศชาติ และธุรกิจต่าง ๆ ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัล มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรป้องกันประเทศและข่าวกรอง และองค์กรธุรกิจกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Cellebrite เพื่อทำให้ข้อมูลดิจิทัลที่มีความถูกต้องทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง เทคโนโลยีของ Cellebrite ช่วยให้ลูกค้าเร่งการสืบสวนที่กฎหมายรับรองมากกว่า 1.5 ล้านคดีต่อปี เสริมสร้างความมั่นคงของอธิปไตย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเปิดใช้งานการวิจัยบนมือถือและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันขั้นสูง โดยเทคโนโลยีของ Cellebrite มีให้ใช้งานได้บนคลาวด์ ระบบภายในองค์กร และการใช้งานแบบไฮบริด ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกพัฒนาพันธกิจของตนให้ก้าวหน้า ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors และติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย @Cellebrite

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  Andrew Kramer
 รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และบริหารเงินคงคลัง
[email protected] 
+1 973.206.7760

ฝ่ายสื่อมวลชน  Jackie Labrecque
 ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร
[email protected] 
+1 771.241.7010

SOURCE Cellebrite

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