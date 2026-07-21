Cellebrite เตรียมประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2569 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2569

News provided byCellebrite
21 Jul, 2026, 21:00 CST
ไทสันส์คอร์เนอร์ รัฐเวอร์จิเนีย และเปตะห์ทิควา อิสราเอล, 21 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนสอบสวนและข่าวกรองดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประกาศว่าจะเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2569 ก่อนตลาดหลักทรัพย์สหรัฐเปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2569.
ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน Cellebrite จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ และการถ่ายทอดสดผ่านเว็บ เพื่อทบทวนผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2569 ของบริษัท รวมถึงหารือเกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:
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วันที่:
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วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2569
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เวลา:
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8:30 น.. ET
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หมายเลขโทรศัพท์เข้าร่วมการประชุม:
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785-838-9251 / 833-309-3473
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รหัสการประชุม:
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CLBTQ226
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ลิงก์เข้าร่วมงาน:
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https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q2-2026-financial-results-conference-call-webcast
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ลิงก์ถ่ายทอดสดผ่านเว็บ:
นอกเหนือจากการประชุมทางโทรศัพท์และการถ่ายทอดสดทางเว็บ บริษัทจะเผยแพร่ตารางข้อมูลทางการเงินย้อนหลังและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมพร้อมกันไว้ในส่วน Quarterly Results ของเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่ https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results
เกี่ยวกับ Cellebrite
พันธกิจของ Cellebrite (Nasdaq: CLBT) คือการปกป้องคุ้มครองชุมชน ประเทศชาติ และธุรกิจต่าง ๆ ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัล มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรป้องกันประเทศและข่าวกรอง และองค์กรธุรกิจกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Cellebrite เพื่อทำให้ข้อมูลดิจิทัลที่มีความถูกต้องทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง เทคโนโลยีของ Cellebrite ช่วยให้ลูกค้าเร่งการสืบสวนที่กฎหมายรับรองมากกว่า 1.5 ล้านคดีต่อปี เสริมสร้างความมั่นคงของอธิปไตย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเปิดใช้งานการวิจัยบนมือถือและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันขั้นสูง โดยเทคโนโลยีของ Cellebrite มีให้ใช้งานได้บนคลาวด์ ระบบภายในองค์กร และการใช้งานแบบไฮบริด ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกพัฒนาพันธกิจของตนให้ก้าวหน้า ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors และติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย @Cellebrite
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ Andrew Kramer
รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และบริหารเงินคงคลัง
[email protected]
+1 973.206.7760
ฝ่ายสื่อมวลชน Jackie Labrecque
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร
[email protected]
+1 771.241.7010
SOURCE Cellebrite
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