Cellebrite amplia a parceria exclusiva SkySafe para fornecer detecção imediata de drones e inteligência de espaço aéreo para investigações digitais em larga escala

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Cellebrite

09 jul, 2026, 00:11 GMT

A parceria unifica o que acontece no céu com o que está armazenado no drone em um único fluxo de trabalho investigativo

TYSONS CORNER, Virgínia e PETAH TIKVA, Israel, 8 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. Nasdaq: CLBT), líder global em soluções de Investigação Digital e Inteligência alimentadas por IA para os setores público e privado, anunciou hoje uma parceria ampliada com a SkySafe, líder em detecção de drones e inteligência de espaço aéreo. A parceria exclusiva combina perícia digital avançada com detecção avançada de drones, análise profunda e atividade de drones, equipando organizações e agências com a inteligência necessária para detectar proativamente, analisar e agir sobre ameaças potenciais em tempo real e em larga escala.  

À medida que o uso malicioso de drones continua a aumentar, os investigadores enfrentam desafios crescentes para conectar evidências digitais com dados operacionais de veículos aéreos não tripulados (UAV) sensíveis ao tempo. Ao integrar a detecção de drones e inteligência de espaço aéreo da SkySafe com a plataforma da Cellebrite, as agências podem conectar dados de voo em tempo real e históricos do UAV com evidências forenses móveis, tudo em um só lugar. O resultado é inteligência acionável que revela padrões ocultos, identifica redes ilícitas e acelera investigações.

"Essa parceria faz a ponte entre a divisão crítica e muitas vezes salvadora entre a perícia digital e a inteligência em tempo real", declarou Shiven Ramji, presidente de Produtos e Tecnologia da Cellebrite. "Ao trabalhar em estreita colaboração com a SkySafe, podemos ajudar a capacitar organizações a proteger suas comunidades, proteger infraestruturas e responder a ameaças emergentes com velocidade e clareza sem precedentes."

"Investigações eficazes de drones começam com inteligência confiável do espaço aéreo", afirmou Grant Jordan, fundador e CEO da SkySafe. Junto com a Cellebrite, estamos ajudando agências e organizações a detectar, analisar e agir sobre a atividade de drones usando dados forenses abrangentes que apoiam tanto a resposta imediata quanto investigações de longo prazo."

Após a aquisição da SCG Canada, Inc. pela Cellebrite em março de 2026, esse novo acordo reflete uma ampliação do relacionamento, tornando a Cellebrite o parceiro exclusivo de forense digital para as avançadas capacidades de UAV da SkySafe. A medida consolida ainda mais a posição da Cellebrite como líder reconhecida em forense digital e inteligência, garantindo que seus clientes tenham acesso a capacidades proprietárias de extração e descriptografia de destaque – diferentes de tudo o que existe hoje.

Por meio dessa parceria, a Cellebrite e a SkySafe colaborarão para expandir a inteligência digital disponível para os investigadores, combinando a expertise da SkySafe em detecção de drones, inteligência de espaço aéreo e forense com o ecossistema líder da indústria de soluções investigativas da Cellebrite. A parceria foi projetada para ajudar os clientes a acessar informações mais avançadas relacionadas a drones e apoiar investigações mais abrangentes, ao mesmo tempo em que cria oportunidades para futuras inovações em casos de segurança pública, defesa e empresas.

Sobre a Cellebrite
A missão da Cellebrite (Nasdaq: CLBT) é proteger comunidades, nações e empresas como líder global em soluções de investigação digital e inteligência. Mais de 7.000 agências globais de aplicação da lei, organizações de defesa e inteligência e empresas confiam no portfólio de softwares da Cellebrite, impulsionado por IA, para tornar os dados digitais forenses mais acessíveis e acionáveis. A tecnologia da Cellebrite permite aos clientes acelerar quase 3 milhões de investigações legalmente sancionadas por ano, melhorar a segurança nacional, aumentar a eficácia e a eficiência operacionais e possibilitar pesquisas móveis avançadas e segurança de aplicativos. Disponível via nuvem, instalações locais e implantações híbridas, a tecnologia da Cellebrite permite que seus clientes em todo o mundo avancem em suas missões, elevem a segurança pública e protejam a privacidade dos dados. Para saber mais, visite-nos em www.cellebrite.com e https://investors.cellebrite.com e encontre-nos nas redes sociais @Cellebrite.

Sobre a SkySafe
A SkySafe é líder em detecção de drones e inteligência de espaço aéreo, oferecendo visibilidade incomparável sobre a atividade de drones. Como a única empresa que oferece detecção avançada de drones, análises profundas e perícia, a SkySafe permite que as organizações detectem, analisem e ajam sobre a atividade de drones com precisão e em tempo real. Sua plataforma SaaS baseada em nuvem fornece dados completos de drones, ajudando a distinguir entre drones autorizados e ameaças potenciais. Ao transformar dados complexos de drones em insights acionáveis, a SkySafe capacita as organizações a agir com clareza e confiança e fornece a inteligência necessária para decisões mais inteligentes e céus mais seguros.

Mídia da Cellebrite 
Jackie Labrecque
Diretora, Relações Públicas e Comunicações Executivas
[email protected] 
+1 771.241.7010

Relações com Investidores da Cellebrite 
Andrew Kramer
Vice-Presidente de Relações com Investidores
[email protected] 
+1 973.206.7760

Mídia da SkySafe
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FONTE Cellebrite

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