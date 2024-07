CeraVe lança "Cleanse Like a Derm - a CeraVe Soap Opera" estrelado por Xochitl Gomez

A dramática novela apresenta Xochitl Gomez, conhecida por seu papel como America Chavez em "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" e como a mais recente vencedora de "Dançando com as Estrelas". Também é estrelado pela Dra. Dustin Portela, dermatologista certificada pelo conselho e popular influenciadora de mídia social, e é dirigido por Milana Vayntrub, amplamente reconhecida por seus papéis em "This Is Us" e em comerciais da AT&T. Repleto de todos os clichês clássicos de novelas, o filme mostra Gomez estrelando como Xochitl Cleansington, presa em um turbilhão de drama quando seu adorado limpador CeraVe é trocado por um temido sabonete em barra por um dermatologista falso. Em uma reviravolta, seu dermatologista de confiança intervém para salvar o dia, apenas para enfrentar seu próprio gêmeo maligno em uma batalha para proteger as preciosas rotinas de cuidados com a pele de todos.

Desenvolvido em resposta ao estudo surpreendente da marca, revelando que 77% dos consumidores têm hábitos de limpeza que não agradariam a um dermatologista2, e ao ressurgimento das novelas, particularmente entre os públicos da Geração Z e Y, "Cleanse Like a Derm" combina nostalgia com educação para destacar práticas ideais de limpeza. O filme aborda maus hábitos comuns de cuidados com a pele, como usar o sabonete errado e dormir com maquiagem, trabalhando para desmascarar esses equívocos e promover rotinas adequadas de cuidados com a pele.

Limpar como um dermatologista é crucial, e o CeraVe facilita isso oferecendo uma linha completa de produtos de limpeza desenvolvidos por dermatologistas para cada tipo de pele, formulados com três ceramidas essenciais para restaurar a barreira da pele e reter a umidade, mantendo os irritantes do lado de fora. O Hidratante Facial da CeraVe, com ácido hialurônico, foi concebido para limpar e refrescar a pele sem a descascar excessivamente ou deixá-la tensa e seca. Em um estudo recente, os usuários viram uma diminuição significativa na secura, com 84% relatando uma redução no aparecimento de manchas secas imediatamente após um uso e 95% observando uma redução adicional oito horas depois3.

Além do filme, a CeraVe fez uma parceria com 40 influenciadores para criar conteúdo digno de novela, mostrando maus hábitos de limpeza e a resolução dramática de usar produtos de limpeza CeraVe para corrigi-los. Além disso, a marca trabalhou com influenciadores dermatologistas certificados para criar vídeos de reação em que desmascaram maus hábitos de limpeza e destacaram os benefícios do Hidratante Facial da CeraVe.

"Embora as novelas sejam conhecidas por seu toque dramático, saber que muitos consumidores estavam usando sabonete para lavar o rosto enfatizou a necessidade de alguma formação vinda de um dermatologista especialista em cuidados com a pele", disse Melanie Vidal, gerente geral global da CeraVe. "Ao fazer parcerias com indivíduos talentosos como o dermatologista certificado pelo conselho, Dr. Dustin Portela e Xochitl Gomez, podemos efetivamente alcançar um público da Geração Z e ensiná-los a limpar como um dermatologista, mantendo o humor CeraVe que ressoa sem público."

"Como dermatologista, minha principal regra de limpeza, que meus colegas também endossam, é usar um limpador que limpa e hidrata a pele", disse o Dr. Dustin Portela. "O Hidratante Facial da CeraVe faz exatamente isso e estou muito feliz que a marca esteja esclarecendo mais sobre este tópico crucial de uma maneira tão criativa. Desempenhar o papel do dermatologista que ajuda a salvar o dia foi uma experiência incrível e espero que inspire as pessoas a limpar a pele como um dermatologista."

A novela "Cleanse Like a Derm" estreará em 15 de julho, bem como em plataformas sociais, digitais e de streaming. Para conferir a novela e saber mais, acesse o microsite da campanha cerave.com/cleanse-like-a-derm. Para mais dicas de cuidados com a pele e informações sobre produtos, visite CeraVe em www.cerave.com e no Facebook, Instagram e Twitter.

Fundada em 2005 com a missão de fornecer cuidados de pele terapêuticos para todos, a CeraVe cria produtos desenvolvidos com dermatologistas para restaurar e manter a barreira natural da pele. Todas as fórmulas CeraVe são enriquecidas com três ceramidas idênticas à pele (ceramidas 1, 3 e 6-II), com produtos selecionados com tecnologia MVE para hidratação controlada e duradoura.

