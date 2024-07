CeraVe lanza "Cleanse Like a Derm - una telenovela de CeraVe" con Xochitl Gomez

La dramática telenovela presenta a Xochitl Gomez, conocida por su papel de America Chavez en "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura" y como la ganadora más reciente de "Bailando con las Estrellas". También está protagonizada por el Dr. Dustin Portela, un dermatólogo certificado por la junta y popular influencer en redes sociales, y está dirigida por Milana Vayntrub, ampliamente reconocida por sus papeles en "This Is Us" y comerciales de AT&T. Llena de todos los clichés clásicos de la telenovela, en el filme se ve a Gomez interpretando a Xochitl Cleansington, atrapada en un torbellino de drama cuando un dermatólogo falso cambia su amado limpiador CeraVe por el temido jabón en barra. En un giro dramático, su dermatólogo de confianza interviene para salvar el día, solo para enfrentarse a su propio gemelo malvado en una batalla para proteger las preciosas rutinas de cuidado de la piel de todos.

Desarrollado en respuesta al sorprendente estudio de la marca que revela que el 77 % de los consumidores tienen hábitos de limpieza que no agradarían a un dermatólogo2, y el resurgimiento de las telenovelas, particularmente entre las audiencias de la Generación Z e Y, "Cleanse Like a Derm" combina la nostalgia con la educación para resaltar las prácticas de limpieza ideales. El filme aborda los malos hábitos comunes de cuidado de la piel, como usar el jabón equivocado y dormir con maquillaje, trabaja para desacreditar estos conceptos erróneos y promover rutinas adecuadas de cuidado de la piel.

Limpiar como un dermatólogo es crucial, y CeraVe lo hace fácil al ofrecer una línea completa de limpiadores desarrollados por dermatólogos para cada tipo de piel, formulados con tres ceramidas esenciales para restaurar la barrera cutánea y retener la humedad mientras se mantienen alejados los elementos irritantes. El limpiador facial hidratante CeraVe, que contiene ácido hialurónico, fue diseñado para limpiar y refrescar la piel sin agredirla ni dejarla tensa y seca. En un estudio reciente, los usuarios observaron una disminución significativa de la sequedad, con un 84 % que informó una reducción en la aparición de parches secos inmediatamente después de un uso, junto a un 95 % que notó una reducción adicional ocho horas después3.

Además del filme, CeraVe se asoció con 40 influencers para crear contenido digno de una telenovela, que muestra los malos hábitos de limpieza y la resolución dramática de usar limpiadores CeraVe para corregirlos. Por otra parte, la marca trabajó con dermatólogos influencers certificados por la junta para crear videos de reacción, en los que desacreditaron los malos hábitos de limpieza y destacaron los beneficios del limpiador facial hidratante CeraVe.

"Si bien las telenovelas son conocidas por su estilo dramático, saber que muchos consumidores usaban jabón para lavarse la cara enfatizó la necesidad de una educación especializada en el cuidado de la piel por parte de dermatólogos", afirmó Melanie Vidal, gerente general global de CeraVe. "Al asociarnos con personas talentosas como el dermatólogo certificado por la junta, Dr. Dustin Portela y Xochitl Gomez, podemos llegar de manera efectiva a la audiencia de la Generación Z y enseñarles cómo limpiar como un dermatólogo, todo mientras mantenemos el humor característico de CeraVe que resuena con nuestra audiencia".

"Como dermatólogo, mi principal regla de limpieza, que mis colegas también respaldan, es usar un limpiador que limpie e hidrate la piel", apuntó el Dr. Dustin Portela. "El limpiador facial hidratante de CeraVe hace precisamente eso y estoy encantado de que la marca esté arrojando luz sobre este tema crucial de una manera tan creativa. Jugar el papel del dermatólogo que ayuda a salvar el día fue una experiencia increíble y espero que inspire a las personas a limpiar su piel como un dermatólogo".

La telenovela "Cleanse Like a Derm" se estrenará el 15 de julio, tanto en plataformas sociales, digitales y de transmisión en vivo. Para ver la telenovela y obtener más información, visite el micrositio de la campaña cerave.com/cleanse-like-a-derm. Para obtener más consejos sobre el cuidado de la piel e información sobre productos, visite CeraVe en www.cerave.com y en Facebook, Instagram y Twitter.

Acerca de CeraVe

Fundada en 2005 con la misión de proporcionar cuidado terapéutico de la piel para todos, CeraVe crea productos desarrollados por dermatólogos para restaurar y mantener la barrera natural de la piel. Todas las fórmulas de CeraVe están enriquecidas con tres ceramidas idénticas a la piel (ceramidas 1, 3 y 6-II), con productos seleccionados que cuentan con la tecnología MVE para una hidratación controlada y duradera. CeraVe es la marca de cuidado de la piel número uno recomendada por dermatólogos en los EE. UU.* y ahora está disponible en más de 60 países en todo el mundo. Encuentre CeraVe en Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), X (@cerave) o visite www.cerave.com.

