CeraVe 推出由 Xochitl Gomez 主演的《Cleanse Like a Derm - a CeraVe Soap Opera》

這部戲劇性的肥皂劇由 Xochitl Gomez 主演,她憑著在《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness) 中飾演 America Chavez 而為人熟悉,她亦是《與星共舞》(Dancing with the Stars) 最新一季的冠軍。這部肥皂劇亦請來獲委員會認證的皮膚科醫生兼受歡迎的社交媒體網紅 Dustin Portela 醫生參演,並由 Milana Vayntrub 執導,她因為在《這就是我們》(This Is Us) 和 AT&T 廣告中的演出而得到廣泛認可。這部影片充滿了所有經典肥皂劇老生常談的橋段,Gomez 飾演 Xochitl Cleansington,當她最愛的 CeraVe 潔膚露被假皮膚科醫生換成可怕的香皂時,她陷入一場戲劇旋渦。劇情一轉,她信任的皮膚科醫生挺身而出拯救局面,但醫生隨即又與他的邪惡雙胞胎對抗,為保護每個人珍貴的護膚程序而戰。

該品牌的一項研究顯示驚人的結果,有 77% 消費者的潔面習慣不符合皮膚科醫生標準2,再加上肥皂劇的重新興起,這在 Z 世代和 Y 世界觀眾尤其明顯,有見及此,《Cleanse Like a Derm》結合懷舊與教育,強調理想的潔面方法。這部影片會探討常見的不良護膚習慣,例如使用錯誤的皂類和帶妝睡覺等,努力消除這些誤解,並推廣正確的護膚程序。

像皮膚科醫生一樣潔面十分重要,CeraVe 讓這變得輕鬆。該品牌提供由皮膚科醫生為各種膚質研發的一系列潔膚露,配方中含中三種必要的神經酰胺,可以修復皮膚屏障並鎖住水分,同時阻隔刺激物。CeraVe 保濕面部潔膚露加入透明質酸,旨在清潔並使肌膚煥發活力,而且不會過度清潔或讓肌膚感到緊繃乾燥。在一項近期的研究中,使用者發現乾燥程度明顯降低,84% 的人表示在使用一次後,乾燥斑塊立即減少,95% 的人表示乾燥斑塊在八小時後進一步減少3。

除了這部影片外,CeraVe 亦與 40 位網紅合作,創作充滿肥皂劇風格的內容,展示了不良的清潔習慣以及使用 CeraVe 潔膚露解決問題的戲劇性過程。此外,該品牌亦與獲委員會認證的皮膚科醫生網紅合作製作反應影片,在影片中揭露了不良的清潔習慣,並突出 CeraVe 保濕面部潔膚露的好處。

CeraVe 全球總經理 Melanie Vidal 表示:「雖然肥皂劇以戲劇性著稱,在了解到許多消費者使用肥皂洗臉,突顯有需要一些皮膚科醫生護膚專家提供教育。透過與獲委員會認證的皮膚科醫生 Dustin Portela 醫生和 Xochitl Gomez 等有才華的人士合作,我們可以有效地接觸到 Z 世代觀眾,並教導他們如何像皮膚科醫生一樣潔面,同時保留 CeraVe 標誌性的幽默感,引起受眾共鳴。」

Dustin Portela 醫生表示:「作為皮膚科醫生,我首要的清潔原則就是使用一款既能清潔又能保濕肌膚的清潔產品,我的同事們也贊成這項原則。CeraVe 的保濕面部潔膚露正好做到了這一點,我很高興該品牌以如此創新的方式引起了人們對這個重要話題的關注。飾演拯救局面的皮膚科醫生的角色是一次令人難以置信的經驗,我希望這能啟發人們像皮膚科醫生一樣清潔肌膚。」

《Cleanse Like a Derm》肥皂劇將於 7 月 15 日首映,並在社交媒體、數碼平台和串流平台上映。如欲觀看這部肥皂劇並了解更多資訊,請訪問活動的微型網站 cerave.com/cleanse-like a-derm。如欲了解更多護膚技巧和產品資訊,請造訪 CeraVe 網站 www.cerave.com,以及其 Facebook 專頁、 Instagram 帳號和 Twitter 帳號。

關於 CeraVe

CeraVe 成立於 2005 年,旨在為所有人提供治療性護膚品,CeraVe 創造與皮膚科醫生共同研發的產品,以修復和維護皮膚的天然屏障。所有 CeraVe 配方均含有三種與親膚神經酰胺(神經酰胺 1、3 和 6-II),部份產品更採用 MVE 技術,可實現可控且持久的保濕效果。CeraVe 是 #1 美國皮膚科醫生推薦的護膚品牌*,目前在全球 60 多個國家/地區銷售。請尋找 CeraVe 的 Facebook 專頁(@ceraveusa)、Instagram 帳號(@cerave)、TikTok 帳號(@cerave)、X 帳號(@cerave),或到訪 www.cerave.com。

