CeraVe veröffentlicht „Cleanse Like a Derm - a CeraVe Soap Opera" mit Xochitl Gomez in der Hauptrolle

In der dramatischen Seifenoper spielt Xochitl Gomez mit, die durch ihre Rolle als America Chavez in „Doctor Strange in the Multiverse of Madness" und als jüngste Gewinnerin von „Dancing with the Stars" bekannt wurde. In der Hauptrolle ist Dr. Dustin Portela, ein zertifizierter Dermatologe und beliebter Social-Media-Influencer, zu sehen. Regie führt Milana Vayntrub, die durch ihre Rollen in „This Is Us" und AT&T-Werbespots bekannt wurde. In dem mit allen klassischen Seifenoper-Klischees gespickten Film spielt Gomez die Hauptrolle der Xochitl Cleansington, die in einen Strudel von Dramen gerät, als ihr geliebtes CeraVe-Reinigungsmittel von einem falschen Dermatologen gegen die gefürchtete Seife ausgetauscht wird. Der Dermatologe ihres Vertrauens rettet den Tag und muss sich in einem Kampf um den Schutz der kostbaren Hautpflegeroutinen gegen seinen eigenen bösen Zwilling behaupten.

„Cleanse Like a Derm" wurde als Reaktion auf die aufsehenerregende Studie der Marke entwickelt, aus der hervorging, dass 77 % der Verbraucher Hautreinigungsgewohnheiten haben, die einem Dermatologen nicht gefallen würden2, und auf das Wiederaufleben von Seifenopern, insbesondere bei der Generation Z und Y. Die Soap verbindet Nostalgie mit Aufklärung, um optimale Hautreinigungspraktiken darzustellen. Der Film thematisiert gängige schlechte Hautpflegegewohnheiten, wie die Verwendung der falschen Seife und das Schlafen mit Make-up, und versucht, diese falschen Sichtweisen zu entlarven und für eine korreket Hautpflegeroutine zu werben.

Die Haut wie ein Dermatologe zu reinigen, ist wichtig. CeraVe erleichtert eine solche Hautpflegeroutine mit seiner kompletten Reihe dermatologisch entwickelter Hautreinigungsprodukte für jeden Hauttyp, die mit drei essentiellen Ceramiden formuliert sind, um die Hautbarriere wiederherzustellen und die Feuchtigkeit einzuschließen, während Reizstoffe ferngehalten werden. Der CeraVe Hydrating Facial Cleanser mit Hyaluronsäure wurde entwickelt, um die Haut zu reinigen und zu erfrischen, ohne sie zu sehr zu strapazieren oder ein Gefühl von Spannung und Trockenheit zu hinterlassen. In einer kürzlich durchgeführten Studie stellten die Anwender eine signifikante Verringerung der Trockenheit fest. 84 % berichteten über eine Verringerung des Erscheinungsbildes der trockenen Stellen unmittelbar nach der ersten Anwendung, und 95 % stellten acht Stunden später eine weitere Verringerung fest3.

Zusätzlich zum Film hat CeraVe mit 40 Influencern kooperiert, um Seifenopern-ähnliche Inhalte zu erstellen, die schlechte Hautreinigungsgewohnheiten und die dramatische Auflösung durch die Anwendung von CeraVe-Hauteinigungsprodukten aufzeigen. Darüber hinaus arbeitete die Marke mit Influencer-Dermatologen zusammen, um Reaktionsvideos zu erstellen, in denen sie schlechte Reinigungsgewohnheiten entlarven und die Vorteile des CeraVe Hydrating Facial Cleanser hervorheben.

„Während Seifenopern für ihr dramatisches Flair bekannt sind, unterstreicht die Erkenntnis, dass viele Verbraucher ihr Gesicht mit Seife waschen, den Bedarf an dermatologischer Hautpflegeaufklärung", so Melanie Vidal, CeraVe Global General Manager. „Durch die Zusammenarbeit mit Talenten wie dem Dermatologen Dr. Dustin Portela und Xochitl Gomez können wir ein Publikum der Generation Z effektiv erreichen und ihnen zeigen, wie man seine Haut wie ein Hautarzt reinigt, während wir gleichzeitig den typischen CeraVe-Humor beibehalten, der bei dieser Zielgruppe gut ankommt."

„Für mich als Dermatologen ist die wichtigste Reinigungsregel, die auch von meinen Kollegen unterstützt wird, die Verwendung eines Hautreinigungsprodukts, das die Haut sowohl reinigt als auch mit Feuchtigkeit versorgt", so Dr. Dustin Portela. „Der Hydrating Facial Cleanser von CeraVe tut genau das und ich bin begeistert, dass die Marke dieses wichtige Thema auf so kreative Weise beleuchtet. In die Rolle eines Dermatologen, der hilft, den Tag zu retten, war eine unglaubliche Erfahrung, und ich hoffe, dass sie die Menschen dazu inspiriert, ihre Haut wie ein Dermatologe zu reinigen."

Die Seifenoper „Cleanse Like a Derm" hat am 15. Juli Premiere und wird über soziale, digitale und Streaming-Plattformen verbreitet. Um die Seifenoper zu sehen und mehr zu erfahren, besuchen Sie die Microsite der Kampagne cerave.com/cleanse-like-a-derm. Für weitere Hautpflegetipps und Produktinformationen besuchen Sie CeraVe unter www.cerave.com und auf Facebook, Instagram und Twitter.

