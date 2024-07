CeraVe lance « Cleanse Like a Derm - a CeraVe Soap Opera » (« Nettoie ton visage comme un dermatologue - Un soap opera de CeraVe ») avec Xochitl Gomez

Le soap opera dramatique met en scène Xochitl Gomez, connue pour son rôle d'America Chavez dans « Doctor Strange dans le multivers de la folie » et pour avoir gagné « Danse avec les stars ». On y trouve aussi le Dr Dustin Portela, dermatologue certifié et influenceur populaire sur les médias sociaux. La réalisation a été confiée à Milana Vayntrub, largement reconnue pour ses rôles dans « This Is Us » et les publicités pour AT&T. Dans le film, rempli de tous les clichés classiques des soap operas, on voit Gomez jouer le rôle de Xochitl Cleansington, prise dans un tourbillon de drames lorsque son nettoyant CeraVe bien-aimé est remplacé par un pain de savon par un faux dermatologue. Son dermatologue de confiance intervient pour sauver la situation, mais il doit affronter son propre jumeau maléfique dans une bataille pour protéger les précieuses routines de soins de la peau de tout le monde.

Développée en réponse à l'étude surprenante de la marque révélant que 77 % des consommateurs ont des habitudes de nettoyage qui ne plairaient pas à un dermatologue2, et à la résurgence des soap operas, en particulier au sein des générations Z et Y, « Cleanse Like a Derm » allie nostalgie et éducation pour mettre en évidence les pratiques de nettoyage idéales. Le film aborde les mauvaises habitudes courantes en matière de soins de la peau, telles que l'utilisation d'un mauvais savon ou le fait de dormir avec du maquillage, en s'efforçant de démystifier ces idées fausses et de promouvoir des routines de soins de la peau appropriées.

Il est essentiel de se nettoyer la peau comme un dermatologue, et CeraVe facilite les choses en proposant une gamme complète de nettoyants conçus par des dermatologues pour chaque type de peau et formulés avec trois céramides essentiels pour restaurer la barrière cutanée et conserver l'hydratation, tout en empêchant les irritants de pénétrer dans la peau. L'Hydrating Facial Cleanser de CeraVe, qui contient de l'acide hyaluronique, a été conçu pour nettoyer et rafraîchir la peau, sans la déshydrater excessivement ni lui donner une sensation de tiraillement et de sécheresse. Dans une étude récente, les utilisateurs ont constaté une diminution significative de la sécheresse, 84 % d'entre eux signalant une réduction de l'apparence des plaques sèches immédiatement après une seule utilisation et 95 % notant une nouvelle réduction huit heures plus tard3.

En plus du film, CeraVe s'est associé à 40 influenceurs pour créer un contenu digne d'un soap opera mettant en scène les mauvaises habitudes de nettoyage et la résolution dramatique d'utiliser des nettoyants CeraVe pour y remédier. En outre, la marque a collaboré avec des influenceurs dermatologues certifiés pour créer des vidéos de réaction dans lesquelles ils démystifient les mauvaises habitudes de nettoyage et soulignent les avantages de l'Hydrating Facial Cleanser de CeraVe.

« Alors que les soap operas sont connus pour leur côté dramatique, le fait d'apprendre que de nombreux consommateurs utilisaient du savon pour se laver le visage a mis en évidence la nécessité d'une éducation par des dermatologues experts en soins de la peau », a déclaré Melanie Vidal, directrice générale mondiale de CeraVe. « En nous associant à des personnes talentueuses comme le Dr Dustin Portela, dermatologue certifié, et Xochitl Gomez, nous pouvons atteindre efficacement un public de la génération Z et lui apprendre à se nettoyer la peau comme un dermatologue, tout en conservant l'humour caractéristique de CeraVe qui résonne parmi notre public. »

« En tant que dermatologue, ma règle de base en matière de nettoyage de la peau, que mes collègues approuvent également, est d'utiliser un produit qui nettoie et hydrate la peau », a déclaré le Dr Dustin Portela. « C'est exactement ce que fait l'Hydrating Facial Cleanser de CeraVe et je suis ravi que la marque mette en lumière ce sujet crucial d'une manière aussi créative. Jouer le rôle du dermatologue qui aide à sauver la situation a été une expérience incroyable et j'espère que cela incitera les gens à nettoyer leur peau comme un dermatologue. »

Le soap opera « Cleanse Like a Derm » sera diffusé pour la première fois le 15 juillet, ainsi que sur les plateformes sociales, numériques et de streaming. Pour découvrir le soap opera et en savoir plus, visitez le microsite de la campagne cerave.com/cleanse-like-a-derm. Pour obtenir plus de conseils sur les soins de la peau et des informations sur les produits, visitez CeraVe sur www.cerave.com et sur Facebook, Instagram et Twitter.

À propos de CeraVe

Fondée en 2005 avec la mission de fournir des soins de la peau thérapeutiques pour tous, CeraVe crée des produits développés avec des dermatologues pour restaurer et maintenir la barrière naturelle de la peau. Toutes les formules de CeraVe sont enrichies de trois céramides identiques à ceux de la peau (céramides 1, 3 et 6-II) et certains produits sont dotés de la technologie MVE pour une hydratation contrôlée et durable. CeraVe est la première marque de soins de la peau recommandée par les dermatologues aux États-Unis* et est désormais disponible dans plus de 60 pays à travers le monde. Retrouvez CeraVe sur Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), X (@cerave), ou visitez www.cerave.com.

