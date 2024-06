Cereals Canada lança seu Relatório de Progresso da Temporada de Cultivo de 2024

O relatório interativo mantém os compradores globais informados.

WINNIPEG, MB, 26 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Com a safra de trigo deste ano a caminho, a Cereals Canada retomou as atualizações regulares de seu Relatório de Progresso da Temporada de Cultivo de 2024. Os canadenses, os clientes globais do trigo canadense e os integrantes da cadeia de valor devem acessar o relatório para receber atualizações oportunas sobre a safra de trigo da Pradaria de 2024 durante seu desenvolvimento.

Matilda van Aggelen, especialista em mercado e comércio, apresenta o Relatório de Progresso da Temporada de Cultivo de 2024 O Relatório de Progresso da Estação de Cultivo fornece atualizações oportunas sobre a semeadura, as condições e a qualidade da colheita e o progresso da colheita do trigo canadense. (CNW Group/Cereals Canada) Mantenha-se informado sobre como a safra de trigo canadense está progredindo ao longo da estação de cultivo. (CNW Group/Cereals Canada)

"O Relatório de Progresso da Temporada de Cultivo inclui informações sobre o trigo canadense ocidental, incluindo fatores ambientais que podem afetar a qualidade ou o desenvolvimento das safras", diz Leif Carlson, diretor de inteligência de mercado e política comercial. "Com a maioria dos hectares de trigo localizados nesta região, o relatório fornece aos compradores globais um vislumbre de como a safra de trigo canadense está progredindo, desde a semeadura até a colheita."

Ao longo da temporada de cultivo, a Cereals Canada trabalha com os departamentos provinciais de agricultura em Alberta, Saskatchewan e Manitoba para fornecer atualizações oportunas sobre a semeadura, as condições e a qualidade das safras e o progresso da colheita do trigo. As informações são apresentadas em um formato interativo e fácil de usar, com destaques das províncias, mapas e links para relatórios de safras, além de dados históricos dos últimos três anos.

"Os clientes globais querem ser informados sobre o progresso da safra de trigo canadense durante a temporada de cultivo", diz Carlson. "Simplificamos para eles a obtenção rápida de todas as informações em um só lugar."

O Relatório de Progresso da Temporada de Cultivo continuará a ser atualizado em cerealscanada.ca/growing-season-progress/ até que a colheita seja concluída em todas as três províncias da Pradaria.

Assista: Matilda van Aggelen, especialista em mercado e comércio, apresenta o Relatório de Progresso da Temporada de Cultivo de 2024 https://youtu.be/xxXrq4t2Rnc

Sobre a Cereals Canada

A Cereals Canada é a associação nacional do setor, sem fins lucrativos, que representa a cadeia de valor dos cereais canadenses. Valorizamos os relacionamentos e trabalhamos com o governo e com parceiros para fornecer informações técnicas oportunas e especializadas e oferecer a melhor experiência ao cliente. Dedicamo-nos a apoiar a cadeia de valor dos cereais canadenses, incluindo agricultores, exportadores, desenvolvedores, processadores e nossos clientes em todo o mundo, com foco no comércio, ciência e sustentabilidade.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=xxXrq4t2Rnc

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2447834/Cereals_Canada_Cereals_Canada_Launches_its_2024_Growing_Season_P.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2447835/Cereals_Canada_Cereals_Canada_Launches_its_2024_Growing_Season_P.jpg

