Cereals Canada stellt seinen Fortschrittsbericht für die Anbausaison 2024 vor

Interaktiver Bericht informiert globale Käufer.

WINNIPEG, MB, 26. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Mit dem Beginn der diesjährigen Weizenernte hat Cereals Canada die regelmäßige Aktualisierung des Growing Season Progress Report wieder aufgenommen. Die Kanadier, die weltweiten Abnehmer von kanadischem Weizen und die Mitglieder der Wertschöpfungskette sind aufgefordert, den Bericht anzusehen, um aktuelle Informationen über die Entwicklung der Weizenernte 2024 in der Prärie zu erhalten.

Matilda van Aggelen, market and trade specialist, introduces the 2024 Growing Season Progress Report The Growing Season Progress Report provides timely updates on seeding, crop conditions and quality, and harvest progress for Canadian wheat. Stay informed about how the Canadian wheat crop is progressing over the growing season.

„Der Growing Season Progress Report enthält Informationen über westkanadischen Weizen, einschließlich Umweltfaktoren, die sich auf die Qualität oder Entwicklung der Ernte auswirken könnten", sagt Leif Carlson, Direktor für Marktinformationen und Handelspolitik. „Da sich die meisten Weizenanbauflächen in dieser Region befinden, bietet der Bericht den globalen Käufern einen Einblick in den Fortschritt der kanadischen Weizenernte, von der Aussaat bis zur Ernte."

Während der gesamten Vegetationsperiode arbeitet Cereals Canada mit den Landwirtschaftsministerien der Provinzen Alberta, Saskatchewan und Manitoba zusammen, um aktuelle Informationen über die Aussaat, den Zustand und die Qualität der Ernte sowie den Fortschritt der Weizenernte zu liefern. Die Informationen werden in einem interaktiven, benutzerfreundlichen Format mit provinzialen Highlights, Karten und Links zu Ernteberichten sowie historischen Daten der letzten drei Jahre präsentiert.

„Globale Kunden wollen darüber informiert werden, wie sich die kanadische Weizenernte im Laufe der Vegetationsperiode entwickelt", sagt Carlson. „Wir machen es ihnen leicht, alle Informationen schnell an einem Ort zu finden."

Der Growing Season Progress Report wird unter cerealscanada.ca/growing-season-progress/ weiterhin aktualisiert, bis die Ernte in allen drei Prärieprovinzen abgeschlossen ist.

Sehen Sie hier den Bericht: Matilda van Aggelen, Markt- und Handelsspezialistin, stellt den 2024 Growing Season Progress Report vor https://youtu.be/xxXrq4t2Rnc

Information zu Cereals Canada

Cereals Canada ist der nationale, gemeinnützige Industrieverband, der die kanadische Getreide-Wertschöpfungskette vertritt. Wir legen Wert auf Beziehungen und arbeiten mit Behörden und Interessenvertretern zusammen, um zeitnahe, fachkundige technische Informationen zu liefern und eine erstklassige Kundenbetreuung zu gewährleisten. Wir setzen uns für die Unterstützung der kanadischen Getreide-Wertschöpfungskette ein, einschließlich Landwirten, Exporteuren, Entwicklern, Verarbeitern und unseren Kunden auf der ganzen Welt, wobei unser Schwerpunkt auf Handel, Wissenschaft und Nachhaltigkeit liegt.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=xxXrq4t2Rnc

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2447790/Cereals_Canada_Cereals_Canada_Launches_its_2024_Growing_Season_P.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2447791/Cereals_Canada_Cereals_Canada_Launches_its_2024_Growing_Season_P.jpg

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Ellen Pruden, Vice President of Communications and Value Chain Relations, E: [email protected], C: 204-479-0166