A Cereals Canada divulga o Relatório da Nova Safra de Trigo 2025

"O Canadá produziu outra safra de trigo de alta qualidade com boa funcionalidade", disse Dean Dias, diretor executivo. "O Canadá está a caminho de ser o terceiro maior exportador de trigo e o exportador número um de trigo de alta qualidade e alta proteína . Em 2025-2026, espera-se que 27,4 milhões de toneladas de trigo atinjam mais de oitenta mercados internacionais, com a qualidade e o teor de proteína que os clientes esperam."

Em 2025, os agricultores canadenses cultivaram 36,6 milhões de toneladas de trigo, com a maioria classificada como Nº 1 ou Nº 2.

Apesar das condições de crescimento variáveis nas pradarias, as chuvas oportunas no meio do verão sustentaram rendimentos acima da média. No leste do Canadá, o clima favorável durante toda a estação de cultivo do trigo de inverno resultou em fortes rendimentos e boa qualidade.

O teor de proteína de trigo foi comparável à média.

Todas as classes de trigo da safra de 2025 tiveram bons pesos de teste e foram observados pesos de grãos superiores à média de mil para todos os compósitos ocidentais.

Este ano, como parte de seu alcance da New Crop, a Cereals Canada se envolverá com vinte e nove países que compraram $ 8,2 bilhões de trigo canadense em 2024. A organização, juntamente com membros da cadeia de valor, representantes dos produtores e da Comissão Canadense de Grãos (CGC), deve revelar os dados técnicos para a safra de trigo de 2025 em dois webinars para clientes nos dias 18 e 19 de novembro.

A Cereals Canada gerou os dados para o Relatório da Nova Safra de Trigo de 2025 por meio de seu Programa de Avaliação da Colheita, que tradicionalmente inclui apenas trigo do oeste do Canadá. Este ano, por meio de uma parceria com a Grain Farmers of Ontario, a organização avaliou pela primeira vez as classes orientais de trigo.

"Este foi um ano marcante para a Cereals Canada", disse Elaine Sopiwnyk, vice-presidente de serviços técnicos. "Ter a oportunidade de analisar trigo de todo o país ampliou a experiência de nossa equipe técnica e agilizou o processo de preparação do Relatório da Nova Safra de Trigo deste ano."

O Relatório da Nova Safra de Trigo é preparado e apresentado anualmente em parceria com o CGC, membros da cadeia de valor e comissões provinciais de produtores. Ao longo da safra, a Cereals Canada trabalhou com exportadores e produtores de grãos de Ontário para obter amostras representativas do Canadá Western Red Spring (CWRS), do Canadá Western Amber Durum (CWAD), do Canadá Eastern Soft Red Winter (CESRW) e do trigo, por especificação, das províncias de Alberta, Saskatchewan, Manitoba e Ontário.

O Relatório da Nova Safra de Trigo do Canadá de 2025 está disponível para download em cerealscanada.ca/2025-new-crop-report/ .

Sobre a Cereals Canada: a Cereals Canada é a associação nacional do setor, sem fins lucrativos, que representa a cadeia de valor dos cereais canadenses. Valorizamos os relacionamentos e trabalhamos com o governo e com parceiros para fornecer informações técnicas oportunas e especializadas e oferecer a melhor experiência ao cliente. Dedicamo-nos a apoiar a cadeia de valor dos cereais canadenses, incluindo agricultores, exportadores, desenvolvedores, processadores e nossos clientes em todo o mundo, com foco no comércio, ciência e sustentabilidade.

