Cereals Canada publie son Rapport sur l'état d'avancement de la saison des cultures de 2024

Le rapport interactif apporte des informations aux acheteurs mondiaux.

WINNIPEG, Manitoba, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- La récolte de blé de cette année étant en cours, Cereals Canada a recommencé à remettre régulièrement à jour son Rapport sur l'état d'avancement de la saison des cultures. Les Canadiens, les clients internationaux achetant du blé canadien et les membres de la chaîne de valeur sont invités à consulter le rapport pour obtenir des informations actualisées sur la récolte 2024 de blé des Prairies au fur et à mesure de son état d'avancement.

Matilda van Aggelen, market and trade specialist, introduces the 2024 Growing Season Progress Report The Growing Season Progress Report provides timely updates on seeding, crop conditions and quality, and harvest progress for Canadian wheat. Stay informed about how the Canadian wheat crop is progressing over the growing season.

« Le Rapport sur l'état d'avancement de la saison des cultures contient des informations sur le blé de l'Ouest canadien, notamment sur les facteurs environnementaux susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité ou le développement des cultures », a confié Leif Carlson, directeur de la veille du marché et de la politique commerciale. « La plupart des étendues de blé étant situées dans cette région, le rapport donne aux acheteurs mondiaux un aperçu de l'évolution de la culture du blé canadien, des semis à la récolte. »

Cereals Canada a choisi de collaborer tout au long de la saison de culture avec les ministères provinciaux de l'agriculture de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba pour fournir des informations actualisées sur les semis, l'état et la qualité des cultures, ainsi que sur l'avancement de la récolte du blé. Les informations sont présentées dans un format interactif et convivial, avec les faits marquants au niveau provincial, des cartes et des liens vers des rapports de culture, ainsi que des données historiques pour les trois dernières années.

« Les clients du monde entier veulent être informés de l'évolution de la culture du blé canadien au cours de la saison de croissance », a expliqué M. Carlson. « Nous leur permettons d'obtenir rapidement toutes leurs informations en un seul endroit. »

Le Rapport sur l'état d'avancement de la saison des cultures continuera d'être mis à jour à l'adresse cerealscanada.ca/growing-season-progress/ jusqu'à ce que les récoltes soient terminées dans les trois provinces des Prairies.

Regarder : Matilda van Aggelen, spécialiste du marché et du commerce, présente le Rapport sur l'état d'avancement de la saison des cultures 2024 https://youtu.be/xxXrq4t2Rnc

À propos de Cereals Canada

Cereals Canada est l'association industrielle nationale à but non lucratif qui représente la chaîne de valeur des céréales canadiennes. Nous accordons une grande importance aux relations et travaillons avec les gouvernements et les parties prenantes pour fournir des informations techniques expertes en temps opportun et offrir une expérience client de premier ordre. Nous sommes déterminés à soutenir la chaîne de valeur des céréales canadiennes, y compris les agriculteurs, les exportateurs, les développeurs et les transformateurs, ainsi que nos clients dans le monde entier, en mettant l'accent sur le commerce, la science et le développement durable.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Ellen Pruden, Vice-présidente de la communication et des relations dans le cadre de la chaîne de valeur, Courriel : [email protected], Portable : 204-479-0166