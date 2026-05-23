CGN Open Day se torna global: cinco países, um futuro verde

PARIS, 23 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- No dia 21 de maio, por ocasião do Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento das Nações Unidas, a China General Nuclear Power Corporation realizou seu evento "CGN Open Day 2026" simultaneamente na França, Namíbia, Malásia, Laos e Brasil. Mais de 300 estudantes e representantes da mídia visitaram instalações de projetos da CGN, tendo a oportunidade de conhecer a tecnologia e o lado humano por trás da energia limpa por meio da educação científica, da arte e do diálogo.

No dia 21 de maio, a China General Nuclear Power Corporation realizou seu evento “CGN Open Day 2026” simultaneamente na França, na Malásia, no Laos, no Brasil e na Namíbia. (PRNewsfoto/China General Nuclear Power Corporation)

Na França, cerca de 100 alunos e professores do Colégio Paul Langevin visitaram o Parque Eólico Viapres, na região do Grand Est. Os engenheiros da CGN Europe Energy explicaram como funciona a geração de energia eólica, a manutenção de equipamentos assistida por inteligência artificial e a proteção da biodiversidade. "A IA pode transmitir conhecimento, mas não pode substituir a sensação de ver as pás girando e de tocar no equipamento", afirmou o professor de ciências Samuel Pierson, descrevendo a visita como uma "aula prática sobre sustentabilidade para a Geração Z".

Na Namíbia, jornalistas de 11 dos principais meios de comunicação locais visitaram a mina de urânio de Husab, o maior projeto de investimento industrial da China na África e a terceira maior mina de urânio do mundo. A Swakop Uranium, da CGN, respondeu às questões relacionadas ao investimento comunitário, à restauração ecológica e à segurança hídrica, transformando a "mineração responsável" em uma prática de campo visível.

Na Malásia, alunos da Merlimau Polytechnic visitaram a EMPP, o maior projeto de usina a gás do Sudeste Asiático construído pela CGN, capaz de suprir 10% da demanda de eletricidade da Malásia Peninsular. Eles visitaram a sala de controle central e o centro de treinamento em turbinas a gás. O diretor da usina, Sr. Shiva, compartilhou suas experiências profissionais sob o tema "As universidades ensinam teoria, as usinas de energia ensinam responsabilidade", enquanto uma oficina chinesa de marmorização em água conferiu uma dimensão cultural ao evento.

No Laos, cerca de 20 alunos da Escola Secundária de Muang Xay visitaram a Fase I do Projeto Solar de Interconexão de 1 GW da CGN, que acaba de entrar em operação e que é o maior projeto fotovoltaico em um único local do Sudeste Asiático. Eles pintaram sua visão de um futuro sustentável em sacolas ecológicas e visitaram a estação de bombeamento para aprender como a luz solar é convertida em eletricidade.

No estado do Piauí, na região Nordeste do Brasil, cerca de 50 alunos visitaram o Parque Eólico LDB, o primeiro projeto eólico totalmente novo construído e administrado de forma independente pela CGN no Brasil. Depois de verem os parques eólicos, as crianças assistiram a uma peça de marionetes sobre ecologia, aprendendo como a vegetação ajuda a reter água e a regular a temperatura.

Graças ao CGN Open Day, os locais dos projetos se tornaram vitrines para o intercâmbio cultural. Com uma capacidade instalada de energia renovável no exterior superior a 13 GW e mais de 370 bilhões de kWh de eletricidade limpa fornecida a 18 países e regiões, a CGN continua a promover o desenvolvimento sustentável e a divulgar o valor da sua marca "Limpa, Sustentável, Natural" em todo o mundo.

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FONTE China General Nuclear Power Corporation