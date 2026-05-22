Ngày hội mở CGN vươn tầm toàn cầu: Năm quốc gia, một tương lai xanh

PARIS, ngày 23 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 21 tháng 5, nhân Ngày Thế giới về Đa dạng Văn hóa vì Đối thoại và Phát triển của Liên Hợp Quốc, Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (CGN) đã đồng thời tổ chức Ngày hội mở CGN 2026 tại Pháp, Namibia, Malaysia, Lào và Brazil. Hơn 300 học sinh, sinh viên và đại diện truyền thông đã tham quan các địa điểm dự án của CGN, trực tiếp khám phá công nghệ và tính nhân văn đằng sau nguồn năng lượng xanh thông qua các hoạt động giáo dục khoa học, nghệ thuật và đối thoại.

On 21 May, China General Nuclear Power Corporation held its 2026 CGN Open Day simultaneously in France, Malaysia, Laos, Brazil and Namibia. (PRNewsfoto/China General Nuclear Power Corporation)

Tại Pháp, khoảng 100 học sinh và giáo viên đến từ Collège Paul Langevin đã tham quan Trang trại điện gió Viapres tại vùng Grand Est. Các kỹ sư của CGN Europe Energy đã giới thiệu về công nghệ phát điện gió, công tác bảo trì thiết bị ứng dụng AI và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học. "AI có thể cung cấp kiến thức, nhưng không thể thay thế cảm giác tận mắt nhìn những cánh quạt quay và trực tiếp chạm vào thiết bị", giáo viên khoa học Samuel Pierson chia sẻ, đồng thời mô tả chuyến tham quan là một "bài học thực tế về năng lượng xanh dành cho thế hệ Z".

Tại Namibia, các nhà báo đến từ 11 cơ quan truyền thông lớn của địa phương đã tham quan Husab Uranium Mine, dự án đầu tư công nghiệp đơn lẻ lớn nhất của Trung Quốc tại châu Phi và là mỏ uranium lớn thứ ba thế giới. Đại diện Swakop Uranium của CGN đã giải đáp các câu hỏi liên quan đến đầu tư cộng đồng, phục hồi sinh thái và an ninh nguồn nước, biến khái niệm "khai thác có trách nhiệm" thành một thực tiễn có thể trực tiếp quan sát tại hiện trường.

Tại Malaysia, sinh viên từ Merlimau Polytechnic đã tham quan EMPP, dự án điện khí lớn nhất Đông Nam Á do CGN xây dựng, có khả năng đáp ứng 10% nhu cầu điện năng của bán đảo Malaysia. Các em đã tham quan phòng điều khiển trung tâm và trung tâm đào tạo tua-bin khí. Giám đốc nhà máy, Ông Shiva, đã chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về nghề nghiệp với chủ đề "Trường đại học dạy bạn lý thuyết, nhà máy điện dạy bạn trách nhiệm", trong khi một hoạt động làm quạt thủ công theo kỹ thuật thủy ấn Trung Quốc đã bổ sung thêm một khía cạnh văn hóa.

Tại Lào, gần 20 học sinh từ Trường Trung học Muang Xay đã tham quan Dự án điện mặt trời kết nối lưới điện Giai đoạn I công suất 1 GW của CGN vừa chính thức đi vào vận hành, đồng thời là dự án điện mặt trời đơn địa điểm lớn nhất Đông Nam Á. Các em đã vẽ nên tầm nhìn của mình về một tương lai xanh trên những chiếc túi thân thiện với môi trường và tham quan trạm tăng áp để tìm hiểu cách ánh sáng mặt trời được chuyển hóa thành điện năng.

Tại bang Piauí của Brazil, khoảng 50 học sinh đã tham quan Trang trại điện gió LDB, dự án điện gió xây dựng mới đầu tiên tại Brazil do CGN tự xây dựng và quản lý. Sau khi tận mắt quan sát các dãy tua-bin gió, các em nhỏ đã theo dõi một buổi biểu diễn múa rối về sinh thái, qua đó tìm hiểu cách thảm thực vật giúp giữ nước và điều hòa nhiệt độ.

Thông qua Ngày hội mở CGN, các địa điểm dự án đã trở thành những cánh cửa thực sự để trao đổi văn hóa. Với tổng công suất lắp đặt năng lượng mới ở nước ngoài vượt 13 GW và hơn 370 tỷ kWh điện năng sạch đã được cung cấp cho 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, CGN tiếp tục thúc đẩy phát triển xanh và chia sẻ giá trị thương hiệu "Clean, Green, Nature" trên toàn thế giới.

