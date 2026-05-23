Hari Terbuka CGN Ke Peringkat Global: Lima Negara, Satu Masa Depan Hijau

PARIS, 23 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Pada 21 Mei, sempena menyambut Hari Kepelbagaian Budaya Sedunia untuk Dialog dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, China General Nuclear Power Corporation menganjurkan Hari Terbuka CGN 2026 secara serentak di Perancis, Namibia, Malaysia, Laos dan Brazil. Lebih 300 pelajar serta wakil media melawat tapak projek CGN bagi merasai sendiri teknologi dan nilai kemanusiaan di sebalik tenaga hijau menerusi pendidikan sains, seni dan dialog.

Di Perancis, kira-kira 100 orang pelajar dan guru daripada Collège Paul Langevin melawat Ladang Angin Viapres di Wilayah Grand Est. Jurutera daripada CGN Europe Energy menerangkan mengenai penjanaan kuasa angin, penyelenggaraan peralatan berdaya AI dan perlindungan biodiversiti. "AI boleh memberikan ilmu pengetahuan, namun ia tidak boleh menggantikan perasaan melihat bilah berputar dan menyentuh peralatan," kata guru sains Samuel Pierson, yang menyifatkan lawatan itu sebagai "pengajaran dunia sebenar hijau untuk Generasi Z."

Di Namibia, wartawan daripada 11 organisasi media tempatan utama melawat Lombong Uranium Husab, iaitu projek pelaburan industri tunggal terbesar China di Afrika dan lombong uranium ketiga terbesar dunia. Swakop Uranium CGN menjawab persoalan berkaitan pelaburan komuniti, pemulihan ekologi dan keterjaminan air, sekali gus menjadikan "perlombongan bertanggungjawab" sebagai amalan lapangan yang boleh diperhatikan.

Di Malaysia, pelajar daripada Politeknik Merlimau melawat EMPP, projek janakuasa gas terbesar Asia Tenggara yang dibangunkan oleh CGN yang mampu memenuhi 10% permintaan elektrik Semenanjung Malaysia. Mereka melawat bilik kawalan pusat dan pusat latihan turbin gas. Pengarah loji, Encik Shiva, berkongsi pandangan kerjaya yang bertemakan "Universiti Mengajar Anda Teori, Loji Janakuasa Mengajar Anda Tanggungjawab", manakala bengkel kipas seni kemarmaran air Cina menambah dimensi budaya.

Di Laos, hampir 20 orang pelajar daripada Sekolah Menengah Muang Xay melawat Projek Solar Saling Hubungan Fasa I 1 GW CGN yang baru beroperasi, iaitu projek fotovolta tapak tunggal terbesar di Asia Tenggara. Mereka melukis visi masa depan hijau pada beg mesra alam dan melawat stesen penggalak untuk mempelajari bagaimana cahaya matahari ditukar menjadi tenaga elektrik.

Di Negeri Piauí, Brazil, kira-kira 50 orang murid melawat Ladang Angin LDB, projek angin lapangan hijau CGN pertama yang dibina dan diurus secara bebas di Brazil. Selepas melihat susunan turbin, kanak-kanak menonton pertunjukan boneka ekologi sambil mempelajari bagaimana tumbuh-tumbuhan membantu mengekalkan air dan mengawal suhu.

Menerusi Hari Terbuka CGN, tapak projek menjadi jendela sebenar untuk pertukaran budaya. Dengan kapasiti terpasang tenaga baharu luar negara melebihi 13 GW dan lebih 370 bilion kWj elektrik bersih dibekalkan kepada 18 negara dan wilayah, CGN terus menggalakkan pembangunan hijau serta berkongsi nilai jenama "Bersih, Hijau, Alam Semula Jadi" ke seluruh dunia.

