La journée portes ouvertes du CGN s'internationalise : cinq pays, un avenir vert

PARIS, 22 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le 21 mai, à l'occasion de la Journée mondiale des Nations Unies pour la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, China General Nuclear Power Corporation a organisé sa Journée portes ouvertes CGN 2026 simultanément en France, en Namibie, en Malaisie, au Laos et au Brésil. Plus de 300 étudiants et représentants des médias ont visité les sites des projets du CGN, découvrant la technologie et l'humanité qui se cachent derrière l'énergie verte par le biais de l'enseignement des sciences, de l'art et du dialogue.

On 21 May, China General Nuclear Power Corporation held its 2026 CGN Open Day simultaneously in France, Malaysia, Laos, Brazil and Namibia.

En France, une centaine d'élèves et d'enseignants du collège Paul Langevin ont visité le parc éolien de Viapres dans la région Grand Est. Des ingénieurs de CGN Europe Energy ont expliqué comment fonctionnent la production d'énergie éolienne, la maintenance des équipements basée sur l'IA et la protection de la biodiversité. « L'IA peut apporter des connaissances, mais elle ne peut pas remplacer la sensation de voir les pales tourner et de toucher l'équipement », a déclaré Samuel Pierson, professeur de sciences, décrivant la visite comme une « leçon concrète sur l'écologie pour la génération Z ».

En Namibie, des journalistes de 11 grands médias locaux ont visité la mine d'uranium de Husab, le plus grand projet d'investissement industriel de la Chine en Afrique et la troisième plus grande mine d'uranium au monde. L'entreprise Swakop Uranium de CGN a répondu à des questions sur l'investissement communautaire, la restauration écologique et la sécurité de l'eau, transformant ainsi l'« exploitation minière responsable » en une pratique observable sur le terrain.

En Malaisie, des étudiants de l'école polytechnique de Merlimau ont visité l'EMPP, le plus grand projet de centrale électrique au gaz d'Asie du Sud-Est construit par CGN, pouvant couvrir 10 % de la demande d'électricité de la Malaisie péninsulaire. Ils ont visité la salle de contrôle centrale et le centre de formation aux turbines à gaz. Le directeur de l'usine, M. Shiva, a partagé ses idées en matière de carrières sous le thème « Les universités vous enseignent la théorie, les centrales vous enseignent la responsabilité », tandis qu'un atelier de marbrure sur eau appliquée à des éventails chinois a ajouté une dimension culturelle.

Au Laos, près de 20 élèves de l'école secondaire Muang Xay ont visité le projet solaire d'interconnexion d'1 GW de phase I de CGN, qui vient d'être mis en service et qui représente le plus grand projet photovoltaïque sur un seul site en Asie du Sud-Est. Ils ont peint leur vision d'un avenir écologique sur des sacs réutilisables et ont visité la station de surpression pour comprendre comment la lumière du soleil est convertie en électricité.

Dans l'État brésilien de Piauí, une cinquantaine d'élèves ont visité le parc éolien LDB, le premier projet éolien de type greenfield de CGN construit et géré de manière indépendante au Brésil. Après avoir vu les installations éoliennes, les enfants ont assisté à un spectacle de marionnettes sur l'écologie et ont appris comment la végétation aide à retenir l'eau et à réguler la température.

Grâce à la journée portes ouvertes du CGN, les sites du projet sont devenus de véritables fenêtres d'échange culturel. Avec une capacité installée de plus de 13 GW et plus de 370 milliards de kWh d'électricité propre fournis à 18 pays et régions, CGN continue de promouvoir le développement vert et de partager sa marque « Clean, Green, Nature » dans le monde entier.

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