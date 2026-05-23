اليوم المفتوح لـ CGN ينطلق عالمياً: خمس دول، مستقبل أخضر واحد

باريس، 23 مايو 2026 /PRNewswire/ -- في 21 مايو، وبمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية التابع للأمم المتحدة، نظّمت China General Nuclear Power Corporation (CGN) فعاليات اليوم المفتوح لـ CGN لعام 2026 بالتزامن في كلٍّ من فرنسا وناميبيا وماليزيا ولاوس والبرازيل. زار مواقع مشاريع CGN أكثر من 300 طالب وممثل لوسائل الإعلام، واختبروا، من خلال التثقيف العلمي والفن والحوار، الجانبين التكنولوجي والإنساني للطاقة الخضراء.

On 21 May, China General Nuclear Power Corporation held its 2026 CGN Open Day simultaneously in France, Malaysia, Laos, Brazil and Namibia.

في فرنسا، زار نحو 100 طالب ومعلم من Collège Paul Langevin مزرعة رياح Viapres Wind Farm في إقليم Grand Est. شرح مهندسون من CGN Europe Energy تقنيات توليد الكهرباء من طاقة الرياح، وصيانة المعدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحماية التنوع البيولوجي. وقال معلم العلوم :Samuel Pierson «يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدّم المعرفة، لكنه لا يغني عن الإحساس برؤية شفرات التوربينات تدور ولمس المعدات»، واصفاً الزيارة بأنها «درس أخضر من الواقع لجيل زد».

في ناميبيا، زار صحفيون من 11 وسيلة إعلامية محلية كبرى موقع Husab Uranium Mine، وهو أكبر مشروع استثمار صناعي منفرد للصين في أفريقيا، وثالث أكبر منجم يورانيوم في العالم. أجابت Swakop Uranium التابعة لـ CGN عن أسئلة تتعلق بالاستثمار المجتمعي، والاستعادة البيئية، والأمن المائي، لتجعل من «التعدين المسؤول» ممارسة ميدانية ملموسة.

في ماليزيا، زار طلاب من Merlimau Polytechnic مشروع EMPP (Edra Melaka Power Plant)، وهو أكبر مشروع محطة كهرباء تعمل بالغاز بنته CGN في جنوب شرق آسيا، ويمكنه تلبية 10% من الطلب على الكهرباء في شبه جزيرة ماليزيا. تجوّلوا في غرفة التحكم المركزية ومركز التدريب على التوربينات الغازية. قدّم مدير المحطة Mr. Shiva رؤى مهنية تحت شعار «الجامعات تعلّمكم النظريات، ومحطات الكهرباء تعلّمكم المسؤولية»، فيما أضافت ورشة لتزيين مراوح يدوية صينية بتقنية الترخيم المائي بُعداً ثقافياً.

في لاوس، زار نحو 20 طالباً من Muang Xay Secondary School مشروع 1 GW Phase I Interconnection Solar Project التابع لـ CGN، الذي دخل حيّز التشغيل مؤخراً، وهو أكبر مشروع كهروضوئي في موقع واحد في جنوب شرق آسيا. رسموا رؤيتهم لمستقبل أخضر على حقائب صديقة للبيئة، وزاروا محطة التعزيز ليتعرّفوا على كيفية تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء.

في ولاية Piauí البرازيلية، زار نحو 50 تلميذاً مزرعة رياح LDB Wind Farm، وهو أول مشروع رياح على موقع جديد تبنيه CGN وتديره بصورة مستقلة في البرازيل. بعد مشاهدة صفوف التوربينات، شاهد الأطفال عرضاً للدمى ذا طابع بيئي، وتعلّموا كيف يسهم الغطاء النباتي في الاحتفاظ بالمياه وتنظيم درجات الحرارة.

من خلال اليوم المفتوح لـ CGN، أصبحت مواقع المشاريع نوافذ حقيقية على التبادل الثقافي. في ظل تجاوز السعة المركبة لمشروعات الطاقة الجديدة التابعة لـ CGN في الخارج 13 GW، وتوفير أكثر من 370 مليار kWh من كهرباء نظيفة إلى 18 دولة ومنطقة، تواصل CGN تعزيز التنمية الخضراء ونشر قيمة علامتها التجارية المتمثلة في «نظيف، أخضر، وطبيعي» حول العالم.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2986117/CGN.jpg