CGN จัด Open Day เปิดบ้านรวมพลัง 5 ประเทศ ร่วมปักหมุดสร้าง 1 อนาคตสีเขียว
News provided byChina General Nuclear Power Corporation
22 May, 2026, 22:19 CST
ปารีส, 22 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการเจรจาและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัท China General Nuclear Power Corporation หรือ CGN ได้จัดกิจกรรม 2026 CGN Open Day ขึ้นพร้อมกันใน 5 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส นามิเบีย มาเลเซีย ลาว และบราซิล โดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนกว่า 300 คน เยี่ยมชมโครงการต่าง ๆ ของ CGN พร้อมเปิดประสบการณ์เรียนรู้เทคโนโลยีและความใส่ใจต่อเพื่อนมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังพลังงานสีเขียว ผ่านกิจกรรมให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปะ และการเปิดเวทีร่วมเสวนา
ที่ฝรั่งเศส คณะครูและนักเรียนราว 100 คน จาก Collège Paul Langevin ได้ร่วมเยี่ยมชมทุ่งกังหันลม Viapres ในแคว้นกร็องแต็สต์ โดยมีทีมวิศวกรจาก CGN Europe Energy มาร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตพลังงานลม การนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้บำรุงรักษาอุปกรณ์ ตลอดจนการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ซึ่งคุณ Samuel Pierson ครูวิชาวิทยาศาสตร์ มองว่าการทัศนศึกษาครั้งนี้เป็น "ห้องเรียนสีเขียวในโลกแห่งความเป็นจริงของคน Generation Z" พร้อมกล่าวเสริมว่า "แม้ AI จะมอบความรู้ให้เราได้มากมาย แต่ก็ไม่สามารถทดแทนประสบการณ์ตรงจากการได้เห็นใบพัดยักษ์กำลังหมุน และการได้สัมผัสอุปกรณ์จริงในหน้างานได้เลย"
ส่วนที่นามิเบีย สื่อมวลชนจากสำนักข่าวชั้นนำในท้องถิ่น 11 แห่ง ได้เข้าเยี่ยมชมเหมืองยูเรเนียม Husab ซึ่งเป็นโครงการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีนในทวีปแอฟริกา และเป็นเหมืองยูเรเนียมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกด้วย โดยบริษัท Swakop Uranium ในเครือ CGN ได้เปิดเวทีเคลียร์ทุกข้อซักถามในประเด็นการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชน การฟื้นฟูระบบนิเวศ และความมั่นคงด้านการจัดการน้ำ เพื่อเปลี่ยน "การทำเหมืองอย่างมีความรับผิดชอบ" ให้เป็นการลงมือทำและเห็นผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในภาคปฏิบัติ
สำหรับมาเลเซีย คณะนักศึกษาจากสถาบัน Merlimau Polytechnic ได้เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า EMPP ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสร้างขึ้นโดย CGN และเป็นกำลังไฟหลักที่รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่คาบสมุทรมาเลเซียถึง 10% โดยนักศึกษาได้เข้าชมห้องควบคุมส่วนกลางและศูนย์ฝึกอบรมกังหันก๊าซ พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และการแนะแนวอาชีพจากคุณ Shiva ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้า ในหัวข้อ "มหาวิทยาลัยสอนให้รู้ทฤษฎี แต่โรงไฟฟ้าสอนให้มีความรับผิดชอบ" นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กชอปเพนต์พัดลายหินอ่อนจีน เพื่อผสมผสานมิติทางวัฒนธรรมเข้ากับงานนี้ด้วย
ขณะที่ในลาว นักเรียนเกือบ 20 คน จากโรงเรียนมัธยม Muang Xay ได้เข้าชมโครงการโซลาร์เซลล์เชื่อมระบบส่งกำลังไฟฟ้า 1 GW Phase I ของ CGN ซึ่งเพิ่งเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ และถือเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่เดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยน้อง ๆ เยาวชนได้ร่วมกันวาดภาพสะท้อนมุมมองอนาคตสีเขียวลงบนกระเป๋าผ้ารักษ์โลก พร้อมเยี่ยมชมสถานีเพิ่มแรงดันไฟฟ้า เพื่อเรียนรู้นวัตกรรมการเปลี่ยนแสงแดดให้เป็นพลังงานไฟฟ้าใช้งานจริง
ปิดท้ายที่รัฐปีเอาอี ประเทศบราซิล เยาวชนราว 50 คน ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการทุ่งกังหันลม LDB ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งแรกที่ CGN เป็นผู้ปักหมุดบุกเบิกและบริหารจัดการเองทั้งหมดในบราซิล โดยหลังจากที่เด็ก ๆ ได้ตื่นตาตื่นใจกับแนวเสากังหันลมขนาดใหญ่แล้ว ยังได้เพลิดเพลินกับการชมละครหุ่นเชิดเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเรียนรู้ความสำคัญของพรรณพืชที่ช่วยในการกักเก็บน้ำและควบคุมอุณหภูมิ
ความสำเร็จของกิจกรรม CGN Open Day ในครั้งนี้ ได้เปลี่ยนพื้นที่โครงการในประเทศต่าง ๆ ให้กลายเป็นหน้าต่างบานสำคัญในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปัจจุบัน CGN มีกำลังการผลิตพลังงานใหม่ในต่างประเทศทะลุ 13 GW และมอบกระแสไฟฟ้าสะอาดไปแล้วกว่า 3.7 แสนล้าน kWh ให้ 18 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก โดย CGN ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งต่อคุณค่าของแบรนด์ภายใต้แนวคิด "Clean, Green, Nature" (สะอาด เขียวขจี และธรรมชาติ) สู่เวทีโลก
SOURCE China General Nuclear Power Corporation
Share this article