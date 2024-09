CGTN AMERICA & CCTV ONU: My China Story: The Future Youth Leaders Forum

CGTN America & CCTV ONU lança "My China Story: The Future Youth Leaders Forum"

WASHINGTON, 26 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- À medida que nos aproximamos do 75º aniversário da fundação da República Popular da China, um evento especial a ser apresentado pelo China Media Group e pelo Bank of China usa destacará o compromisso do país com a paz, o progresso através de nossos jovens - os líderes de amanhã.

No dia 28 de setembro, em Nova York, o "My China Story: The Future Youth Leaders Forum" reunirá diplomatas, professores, analistas e estudantes da China e dos EUA para entender os complexos desafios que enfrentamos hoje e as soluções que os líderes de amanhã podem oferecer.

Durante a visita do presidente chinês Xi Jinping a São Francisco no ano passado, ele convidou 50 mil jovens americanos para visitar a China por meio de programas de estudo e intercâmbio nos próximos cinco anos. A crença é que os jovens podem ajudar a forjar melhores relações entre a China e os Estados Unidos.

Os educadores que visitaram a China nos contarão sobre suas experiências, como esses intercâmbios entre pessoas oferecem aos alunos a chance de aprender mais sobre a cultura chinesa, criar amizades duradouras e ajudá-los a obter uma perspectiva global.

Os alunos falarão sobre suas viagens à China – os lugares que visitaram, as pessoas que conheceram – e como isso enriqueceu sua educação e reforçou suas esperanças de melhorar as relações sino-americanas.

O evento destaca a importância de os jovens da China e dos EUA se entenderem e apreciarem uns aos outros como parte de um esforço mais amplo para melhorar os laços por meio de interações públicas estáveis.

