CGTN AMERICA & CCTV UN: My China Story: the Future Youth Leaders Forum

CGTN Amerika & CCTV PBB rilis "My China Story: the Future Youth Leaders Forum"

WASHINGTON, 28 September 2024 /PRNewswire/ - Menjelang peringatan 75 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, China Media Group dan Bank of China USA akan mengadakan acara khusus yang menyoroti komitmen RRT terhadap perdamaian dan kemajuan melalui kaum muda - pemimpin masa depan.

Tanggal 28 September di New York City, "My China Story: The Future Youth Leaders Forum" akan mempertemukan diplomat, profesor, analis, dan mahasiswa dari Tiongkok dan Amerika Serikat untuk memahami berbagai tantangan kompleks yang kita hadapi saat ini dan solusi yang dapat diberikan oleh para pemimpin masa depan.

Ketika berkunjung ke San Francisco tahun lalu, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengundang 50 ribu anak muda Amerika ke Tiongkok melalui program studi dan pertukaran pelajar selama lima tahun ke depan. Dengan keyakinan bahwa kaum muda dapat membantu mempererat jalinan hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat.

Para pendidik yang telah mengunjungi Tiongkok akan menceritakan pengalaman mereka, bagaimana pertukaran pelajar ini menawarkan kesempatan kepada siswa untuk lebih memahami budaya Tiongkok, sehingga menciptakan persahabatan yang langgeng dan membantu mereka memiliki perspektif global.

Kami akan mendengar cerita para siswa tentang kunjungan mereka ke Tiongkok - semua tempat yang mereka kunjungi dan orang-orang yang mereka temui - dan bagaimana kunjungan itu telah memperkaya pendidikan mereka dan memperbesar harapan mereka untuk mempererat hubungan Tiongkok-AS.

Acara ini menekankan pentingnya kaum muda di Tiongkok dan AS untuk memahami dan menghargai satu sama lain sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk meningkatkan hubungan melalui interaksi publik yang kuat.

