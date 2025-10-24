CGTN AMERICA & CCTV ONU: Diálogo global sobre inovação, abertura e desenvolvimento compartilhado

WASHINGTON, 24 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A CGTN America e a CCTV ONU lançam o "Diálogo global sobre inovação, abertura e desenvolvimento compartilhado"

O China Media Group sediará um evento de mídia na sexta-feira, 24 de outubro, na Embaixada da República Popular da China em Washington, DC. O evento, que destaca a inovação, a abertura e o desenvolvimento compartilhado, reunirá os principais diplomatas, comentaristas e representantes da geração jovem da China e dos Estados Unidos para discutir os resultados e temas emergentes da Quarta Sessão Plenária da China, realizada em Pequim de 20 a 23 de outubro.

A sessão plenária analisa as propostas para a formulação do 15º Plano Quinquenal (2026-2030) para o desenvolvimento econômico e social nacional. Ele enfatiza o desenvolvimento de alta qualidade, a autossuficiência tecnológica, a transformação ecológica e a criação de um sistema industrial moderno que integre crescimento digital, inteligente e sustentável. A sessão também ressalta a importância da educação, ciência e tecnologia como motores de modernização, pedindo maior confiança cultural e maior compreensão global por meio do diálogo e do intercâmbio.

O próximo evento de mídia contará com palestras de autoridades e comentaristas da China e dos Estados Unidos, seguidas por um animado painel de discussão com jovens vozes explorando os principais temas globais — incluindo governança global, modernização chinesa, inteligência artificial e tecnologia, sustentabilidade, mudança climática e intercâmbios interpessoais. Essas conversas refletem a visão e as aspirações de uma nova geração comprometida em moldar um mundo mais inclusivo e voltado para o futuro.

De 2021 a 2024, a economia da China cresceu a uma taxa média anual de 5,5%, contribuindo com quase 30% do crescimento global, enquanto promove o desenvolvimento sustentável, a inovação e a abertura. A discussão visa oferecer uma nova visão sobre como essas conquistas e as direções políticas emergentes podem apoiar o progresso global inclusivo e sustentável.

(Este material foi distribuído pela MediaLinks TV, LLC em nome da CCTV. Informações adicionais estão disponíveis no Departamento de Justiça, Washington, D.C.)

Contato: [email protected]

FONTE MediaLinks TV LLC