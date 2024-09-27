CGTN AMERICA И CCTV UN: «My China Story: Форум будущих молодежных лидеров»

CGTN America и CCTV UN выпускают «My China Story: Форум будущих молодежных лидеров»

ВАШИНГТОН, 27 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- В связи с приближением 75-й годовщины основания Китайской Народной Республики компания China Media Group совместно с банком Bank of China USA проведут особое мероприятие, которое подчеркнет приверженность страны миру и прогрессу в расчете на нашу молодежь — лидеров завтрашнего дня.

28 сентября в Нью-Йорке на мероприятие «My China Story: Форум будущих молодежных лидеров» соберутся дипломаты, профессора, аналитики и студенты из Китая и США, чтобы понять сложные проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, и решения, которые смогут предложить лидеры завтрашнего дня.

Во время своего прошлогоднего визита в Сан-Франциско председатель КНР Си Цзиньпин пригласил 50 тысяч молодых американцев в ближайшие пять лет посетить Китай по программам обучения и обмена. Считается, что молодежь может способствовать укреплению отношений между Китаем и США.

Посетившие Китай педагоги расскажут нам о своем опыте, как эти обмены между народами позволяют студентам узнать больше о китайской культуре, установить прочные дружеские отношения и получить глобальное представление о мире.

Мы услышим от студентов об их поездках в Китай — о посещенных ими местах, о людях, с которыми они встретились, и о том, как это обогатило их образование и укрепило их надежды на улучшение китайско-американских отношений.

Мероприятие подчеркивает важность того, чтобы молодые люди в Китае и США понимали и ценили друг друга в рамках расширенных усилий по укреплению связей посредством постоянного взаимодействия общественности.

(Этот материал распространяется MediaLinks TV, LLC от имени CCTV. Дополнительная информация доступна в Министерстве юстиции, Вашингтон, округ Колумбия)

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