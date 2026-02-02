CGTN AMERICA & CCTV UN: Evento cultural que celebra o Festival da Primavera e o 55º aniversário da diplomacia de pingue-pongue China-EUA

WASHINGTON, 2 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A CGTN America e a CCTV UN lançam o "Evento cultural que celebra o Festival da Primavera e o 55º aniversário da diplomacia do pingue-pongue entre a China e os EUA".

À medida que o Ano do Cavalo se aproxima e o Festival da Primavera se aproxima, o China Media Group apresenta o "Prelúdio da Festa do Festival da Primavera - O Mundo Assiste à Festa CMG Juntos", juntamente com atividades comemorativas do 55º aniversário da Diplomacia de Pingue-pongue China-EUA. O evento especial acontecerá na terça-feira, 3 de fevereiro, na Lincoln High School, em Tacoma, Washington, um local que possui um valor simbólico duradouro na história dos intercâmbios culturais e interpessoais China-EUA.

Agora em seu terceiro ano consecutivo, o carro-chefe "Prelúdio da Festa do Festival da Primavera" visa compartilhar a rica cultura do Festival da Primavera com a comunidade internacional, promovendo o entendimento mútuo entre diversas civilizações e intercâmbios culturais entre a China e países ao redor do mundo. Assistir à Gala anual do Festival da Primavera CMG tem sido uma tradição para o povo chinês. A celebração serve como um símbolo cultural para o mundo explorar e entender a China.

Em conjunto com a celebração do Festival da Primavera, este ano marca o 55º aniversário da inovadora Diplomacia do Ping-Pong, o intercâmbio histórico que começou em 1971 e ajudou a quebrar o gelo entre a China e os Estados Unidos. O que começou com uma série de partidas amigáveis de tênis de mesa evoluiu para um momento marcante na história diplomática moderna, ilustrando o poder único dos intercâmbios esportivos e culturais para superar as diferenças e abrir canais de diálogo e cooperação.

O evento organizado pela CMG contará com comentários de convidados ilustres da China e dos Estados Unidos e mostrará demonstrações dinâmicas de tênis de mesa que honram o espírito da diplomacia do pingue-pongue e apresentações musicais envolventes.

Por meio dessa celebração, o evento destaca o poder duradouro da cultura e dos esportes para conectar pessoas além das fronteiras. Ao revisitar o espírito da diplomacia do pingue-pongue e apresentar a alegria compartilhada do Festival da Primavera, o encontro incentiva as gerações mais jovens a abraçar o diálogo, o respeito mútuo e a compreensão intercultural.

