CGTN AMERICA y CCTV ONU: Evento cultural que celebra el Festival de Primavera y el 55º aniversario de la diplomacia de ping-pong China-Estados Unidos

WASHINGTON, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America y CCTV UN lanzan el "Evento cultural que celebra el Festival de Primavera y el 55º aniversario de la diplomacia del ping-pong entre China y Estados Unidos".

A medida que se acerca el Año del Caballo y el Festival de Primavera se acerca, China Media Group presenta "Preludio a la Gala del Festival de Primavera - El Mundo Mira la Gala CMG Juntos", junto con actividades que conmemoran el 55 aniversario de la Diplomacia del Ping-Pong China-Estados Unidos. El evento especial se llevará a cabo el martes 3 de febrero en Lincoln High School en Tacoma, Washington, un sitio que tiene un valor simbólico perdurable en la historia de los intercambios culturales y de pueblo a pueblo entre China y Estados Unidos.

Ahora, en su tercer año consecutivo, el buque insignia "Preludio a la Gala del Festival de Primavera" tiene como objetivo compartir la rica cultura del Festival de Primavera con la comunidad internacional, al tiempo que promueve el entendimiento mutuo entre diversas civilizaciones y los intercambios culturales entre China y países de todo el mundo. Ver la Gala anual del Festival de Primavera de CMG ha sido una tradición para los chinos. La celebración sirve como un símbolo cultural para que el mundo explore y comprenda China.

Junto con la celebración del Festival de Primavera, este año marca el 55 aniversario de la innovadora Diplomacia del Ping-Pong, el intercambio histórico que comenzó en 1971 y ayudó a romper el hielo entre China y Estados Unidos. Lo que comenzó con una serie de partidos amistosos de tenis de mesa se convirtió en un momento histórico en la historia diplomática moderna, que ilustra el poder único de los intercambios deportivos y culturales para salvar las diferencias y abrir canales para el diálogo y la cooperación.

El evento organizado por CMG contará con comentarios de distinguidos invitados de China y Estados Unidos, y mostrará demostraciones dinámicas de tenis de mesa que honran el espíritu de la diplomacia del ping-pong y atractivas actuaciones musicales.

A través de esta celebración, el evento destaca el poder perdurable de la cultura y los deportes para conectar a las personas a través de las fronteras. Al revisar el espíritu de la diplomacia del ping-pong y presentar la alegría compartida del Festival de Primavera, la reunión alienta a las generaciones más jóvenes a abrazar el diálogo, el respeto mutuo y el entendimiento intercultural.

(Este material es distribuido por MediaLinks TV, LLC en nombre de CCTV. Hay información adicional disponible en el Departamento de Justicia, Washington, D. C.)

Contacto: Jose

[email protected]

FUENTE MediaLinks TV LLC