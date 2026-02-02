WASHINGTON, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN veröffentlichen „Kulturelle Veranstaltung zur Feier des Frühlingsfestes und des 55. Jahrestages der chinesisch-amerikanischen Ping-Pong-Diplomatie".

Während sich das Jahr des Pferdes nähert und das Frühlingsfest vor der Tür steht, präsentiert die China Media Group „Prelude to the Spring Festival Gala - The World Watches the CMG Gala Together" (Auftakt zur Frühlingsfest-Gala - Die Welt schaut gemeinsam auf die CMG-Gala), zusammen mit Aktivitäten zum Gedenken an den 55. Die besondere Veranstaltung findet am Dienstag, den 3. Februar, in der Lincoln High School in Tacoma, Washington, statt, einem Ort, der in der Geschichte des kulturellen und menschlichen Austauschs zwischen China und den USA einen bleibenden symbolischen Wert hat.

Die Gala „Prelude to the Spring Festival Gala", die nun schon das dritte Jahr in Folge stattfindet, hat zum Ziel, die reiche Kultur des Frühlingsfestes mit der internationalen Gemeinschaft zu teilen und gleichzeitig das gegenseitige Verständnis zwischen den verschiedenen Zivilisationen und den kulturellen Austausch zwischen China und den Ländern der Welt zu fördern. Die jährliche CMG-Frühlingsfest-Gala ist für Chinesen eine Tradition. Das Fest dient als kulturelles Symbol für die Welt, um China zu erkunden und zu verstehen.

In Verbindung mit dem Frühlingsfest wird dieses Jahr der 55. Jahrestag der bahnbrechenden Ping-Pong-Diplomatie begangen, des historischen Austauschs, der 1971 begann und dazu beitrug, das Eis zwischen China und den Vereinigten Staaten zu brechen. Was mit einer Reihe freundschaftlicher Tischtennisspiele begann, entwickelte sich zu einem Meilenstein in der modernen diplomatischen Geschichte und veranschaulichte die einzigartige Kraft des Sports und des kulturellen Austauschs, um Differenzen zu überbrücken und Kanäle für Dialog und Zusammenarbeit zu öffnen.

Auf der von der CMG ausgerichteten Veranstaltung werden hochrangige Gäste aus China und den Vereinigten Staaten das Wort ergreifen und dynamische Tischtennis-Demonstrationen zu Ehren des Geistes der Ping-Pong-Diplomatie sowie mitreißende musikalische Darbietungen präsentieren.

Mit dieser Veranstaltung wird die anhaltende Kraft von Kultur und Sport hervorgehoben, die Menschen über Grenzen hinweg verbindet. Durch die Wiederbelebung des Geistes der Ping-Pong-Diplomatie und die gemeinsame Freude über das Frühlingsfest ermutigt das Treffen jüngere Generationen zu Dialog, gegenseitigem Respekt und interkulturellem Verständnis.

(Dieses Material wird von MediaLinks TV, LLC im Auftrag von CCTV ausgegeben. Weitere Informationen erhalten Sie beim Justizministerium in Washington, D.C.)

Kontakt: Jose

[email protected]