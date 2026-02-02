CGTN AMERICA et CCTV UN : Événement culturel célébrant la fête du printemps et le 55e anniversaire de la diplomatie ping-pong entre la Chine et les États-Unis

WASHINGTON, 2 février 2026 /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UN publie un « événement culturel célébrant la fête du printemps et le 55e anniversaire de la diplomatie du ping-pong entre la Chine et les États-Unis ».

À l'approche de l'année du cheval et de la fête du printemps, China Media Group présente le « Prélude au gala de la fête du printemps - Le monde regarde ensemble le gala CMG », ainsi que des activités commémorant le 55e anniversaire de la diplomatie du ping-pong entre la Chine et les États-Unis. L'événement spécial aura lieu le mardi 3 février à la Lincoln High School de Tacoma, dans l'État de Washington, un site qui revêt une valeur symbolique durable dans l'histoire des échanges culturels et interpersonnels entre la Chine et les États-Unis.

Pour la troisième année consécutive, le gala phare « Prélude à la fête du printemps » vise à partager la riche culture de la fête du printemps avec la communauté internationale tout en promouvant la compréhension mutuelle entre les diverses civilisations et les échanges culturels entre la Chine et les pays du monde entier. Assister au gala annuel de la fête du printemps de la CMG est une tradition pour les Chinois. Cette célébration est un symbole culturel qui permet au monde entier d'explorer et de comprendre la Chine.

Parallèlement à la fête du printemps, cette année marque le 55e anniversaire de la diplomatie du ping-pong, un échange historique qui a débuté en 1971 et qui a contribué à briser la glace entre la Chine et les États-Unis. Ce qui a commencé par une série de matchs amicaux de tennis de table s'est transformé en un moment marquant de l'histoire diplomatique moderne, illustrant le pouvoir unique des échanges sportifs et culturels pour surmonter les différences et ouvrir des voies de dialogue et de coopération.

L'événement organisé par la CMG comprendra des allocutions d'invités de marque de la Chine et des États-Unis, des démonstrations dynamiques de tennis de table honorant l'esprit de la diplomatie du ping-pong et des spectacles musicaux attrayants.

À travers cette célébration, l'événement met en lumière le pouvoir durable de la culture et du sport pour relier les gens par-delà les frontières. En revisitant l'esprit de la diplomatie du ping-pong et en présentant la joie partagée de la fête du printemps, le rassemblement encourage les jeunes générations à adopter le dialogue, le respect mutuel et la compréhension interculturelle.

(Ce communiqué est distribué par MediaLinks TV, LLC pour le compte de CCTV. Des informations complémentaires sont disponibles au Department of Justice, Washington, D.C.)

