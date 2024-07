CGTN AMERICA & CCTV UN: Oportunidades Globais no Aprofundamento da Reforma da China na Nova Era

CGTN America & CCTV UN releases "Global Opportunities in Deepening China's Reform in the New Era"

WASHINGTON, 19 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A China marcou a conclusão de um de seus eventos políticos mais importantes - a Terceira Sessão Plenária - com a promessa de aprofundar a reforma e avançar na modernização chinesa.

Houve várias outras declarações importantes no evento deste ano - para modernizar o sistema de governança da China, garantir um salto qualitativo na produtividade com base na mais recente revolução científica e tecnológica e estabelecer as bases para uma sociedade moderna até meados deste século.

Um comunicado emitido no final da sessão de quatro dias também apelou ao desenvolvimento rural e urbano, bem como à distribuição equitativa de rendimentos.

Como essas políticas afetarão os cidadãos chineses? E quais são as ramificações globais?

Para responder a essas perguntas e muito mais, o China Media Group está organizando um evento na cidade de Nova York em22 de julho, com foco nas oportunidades que o aprofundamento da reforma da China traz. Analistas e especialistas da think thanks, empresas líderes e acadêmicos renomados se aprofundarão na Terceira Sessão Plenária e em suas principais conclusões e discutirão como a modernização chinesa e outras reformas trazem novas oportunidades para o mundo.

Um painel de especialistas com o ex-economista-chefe do JPMorgan Chase, Anthony Chan; o professor da Universidade Robert Morris, Anthony Moretti, e o ex-chefe do Departamento de Análise de Inteligência Executiva de Washington, William Jones, expandirá os principais temas da Terceira Sessão Plenária e seu impacto na China e no mundo.

(Este material é distribuído pela MediaLinks TV, LLC em nome da CCTV. Informações adicionais estão disponíveis no Departamento de Justiça, Washington, DC)

Contato : [email protected]

FONTE MediaLinks TV LLC