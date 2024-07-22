CGTN AMERICA 與 CCTV UN：深化新時代中國改革的環球機遇

CGTN AMERICA 與 CCTV UN 發佈「深化新時代中國改革的環球機遇」

華盛頓2024年7月22日 /美通社/ -- 中國標誌著其中一項最重要的政治事件——中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議（以下簡稱「三中全會」——宣佈深化改革和推動中國現代化。

今年會議還有其他幾項重要宣言，包括：將中國管治制度現代化、發展「新質生產力」並在本世紀中期為現代社會奠定基礎。

在四天會議結束後發出的公報亦呼籲推進城鄉融合發展，並完善收入分配制度。

這些政策將如何影響中國公民？對全球各地有什麼影響？

為解答這些問題和其他疑問，華聞傳媒集團（China Media Group）將於7月22日在美國紐約市舉辦一場活動，聚焦深化中國改革帶來的機會。來自智庫、領先企業和知名學術界的分析師和專家將深入探討三中全會及其要點，討論中國現代化和進一步改革如何為世界帶來全新機遇。

由前摩根大通（JPMorgan Chase）總經濟學家Anthony Chan、羅伯特莫里斯大學（Robert Morris University）教授Anthony Moretti和Executive Intelligence Review前華盛頓辦公室主任William Jones組成的專家小組，將會就三中全會的主要主題及其對中國和世界的影響展開討論。

（本資料由 MediaLinks TV, LLC 代表 CCTV 分發。如需詳細資訊，請洽詢美國華盛頓特區司法部。）

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