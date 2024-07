CGTN AMERICA a CGTN UN: Globální příležitosti při prohlubování čínských reforem v nové éře

CGTN America a CCTV UN představují „Globální příležitosti při prohlubování čínských reforem v nové éře" (Global Opportunities in Deepening China's Reform in the New Era)

WASHINGTON, 20. července 2024 /PRNewswire/ -- Čína završila jednu ze svých nejvýznamnějších politických událostí – Třetí plenární zasedání 20. Ústředního výboru Komunistické strany Číny – závazkem k dalšímu prohlubování reforem a urychlení modernizace v čínském stylu.

Letošní zasedání přineslo i několik dalších deklarací, týkajících se modernizace čínského správního systému, zajištění kvalitativního skoku v produkci na základě nejnovější vědeckotechnické revoluce či vybudování základů moderní společnosti do poloviny tohoto století.

Komuniké vydané na závěr čtyřdenního zasedání rovněž vyzvalo k rozvoji venkova a měst a ke spravedlivému rozdělování příjmů.

Jak tyto politiky ovlivní čínské občany? A jaké budou jejich globální dopady?

Na tyto i mnohé další otázky odpoví konference o možnostech spojených s prohlubováním čínských reforem, pořádaná skupinou China Media Group 22. července v New Yorku. Analytici a odborníci z think tanků, předních podniků a renomovaných akademických pracovišť se zde budou věnovat třetímu plenárnímu zasedání a jeho klíčovým závěrům a rozeberou, jak může čínská modernizace a pokračující reformy přinést světu nové příležitosti.

Hlavní témata třetího plenárního zasedání a jeho dopady pro Čínu a svět následně rozvede panel odborníků, v němž zasedne mj. bývalý hlavní ekonom banky JPMorgan Chase Anthony Chan, profesor Robert Morris University Anthony Moretti a bývalý vedoucí washingtonské kanceláře časopisu Executive Intelligence Review William Jones.

